Telewizor OLED za 3299 zł, czyli promocja z cyklu brać póki jest
Jeszcze kilka lat temu przeciętny telewizor OLED kosztował małą fortunkę. W dzisiejszej promocji można kupić jeden z nich za najniższą krajową, a jeszcze trochę grosza w kieszeni zostanie.
Mowa tu o telewizorze Panasonic TV55Z85AEG. Jest to 55-calowy panel 4K z wyświetlaczem wykonanym w technologii OLED, który może być Wasz za jedyne 3299 zł. Mamy tu więc do czynienia z dość konkretną obniżką, bo aż o 700 złotych i 99 groszy.
Panasonic TV55Z85AEG, budżetowy OLED nie musi być słaby
Tym samym jego cena wyjściowa wynosząca 3999,99 zł również nie była szczególnie wysoka jak na panel wykonany w tej technologii. Co więc ma do zaoferowania? Wyjątkowo dużo. Graczy na pewno ucieszy obecność 4 portów HDMI 2.1. Jest więc do czego podłączać konsole. Natomiast odświeżanie 120 Hz idealnie sprawdzi się podczas rozgrywki.
Wrażenie także robi system nagłośnienia. Mamy tu system 2.1 o mocy 50 W, co pozwala na przyjemny seans bez konieczności inwestowania w zewnętrzne źródła dźwięku. Nie zabrakło także układu, który podbija rozdzielczość mediów, które nie zostały przygotowane w 4K.
A wszystko to z FireTV na pokładzie. Mamy więc YouTube i najpopularniejsze serwisy VOD na wyciągnięcie ręki. A wszystko to w telewizorze OLED za jedyne 3299 zł. Haczyk? Jest jeden. Promocja ta kończy się dziś o północy, czyli 20 kwietnia, lub w przypadku wyczerpania zapasów.