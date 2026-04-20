Telewizor OLED za 3299 zł, czyli promocja z cyklu brać póki jest

Mowa tu o telewizorze Panasonic TV55Z85AEG. Jest to 55-calowy panel 4K z wyświetlaczem wykonanym w technologii OLED, który może być Wasz za jedyne 3299 zł. Mamy tu więc do czynienia z dość konkretną obniżką, bo aż o 700 złotych i 99 groszy.

Panasonic TV55Z85AEG, budżetowy OLED nie musi być słaby

Tym samym jego cena wyjściowa wynosząca 3999,99 zł również nie była szczególnie wysoka jak na panel wykonany w tej technologii. Co więc ma do zaoferowania? Wyjątkowo dużo. Graczy na pewno ucieszy obecność 4 portów HDMI 2.1. Jest więc do czego podłączać konsole. Natomiast odświeżanie 120 Hz idealnie sprawdzi się podczas rozgrywki.

Wrażenie także robi system nagłośnienia. Mamy tu system 2.1 o mocy 50 W, co pozwala na przyjemny seans bez konieczności inwestowania w zewnętrzne źródła dźwięku. Nie zabrakło także układu, który podbija rozdzielczość mediów, które nie zostały przygotowane w 4K.