Asgard dołącz do gry. CUDIMM zapewni rekordową wydajność

Wygląda na to, że wielu producentów czeka na premierę procesorów Intel Arrow Lake. Co i rusz słychać o kolejnych bardzo wydajnych pamięciach RAM typu CUDIMM.

Nie da się zaprzeczyć, że w świecie komputerów osobistych trwa ciągła pogoń za jak najwyższą wydajnością. Producenci dwoją się i troją by zaoferować jak najlepsze podzespoły. I chociaż często kupuje je tylko garstka największych zapaleńców, to pozwala to na wyróżnienie się na tle konkurencji.

Do wyboru dostaniemy zestawy o pojemności 32 i 48 GB

Dzisiaj skupimy się na pamięciach RAM, bowiem chińska firma Asgard zapowiedziała nową serię. Podobnie jak w przypadku opisywanych niedawno modułów od V-Color będzie to propozycja w nowym standardzie CUDIMM. Ma on pozwolić na osiągnięcie szalenie wysokiego taktowania efektywnego.

Asgard x Thor mają bazować na kościach pamięci od SK hynix. Zobaczymy tutaj do 9600 MT/s przy opóźnieniach rzędu CL 44-56-56-136 oraz bardzo wysokim jak na moduły DDR5 napięciu 1,5 V. Duże, grube i żebrowane radiatory zapewniają jednak podobno niskie temperatury pod obciążeniem.

Jak osiągnięto taką wydajność i czym się wyróżnia standard CUDIMM? Na ich PCB umieszczono dodatkowy układ - sterownik zegara (CKD). W dużym uproszczeniu opowiada on za odbieranie, wzmacnianie i ponowną dystrybucję sygnału z procesora, zwiększając jego integralność. To zaś poprawia stabilność pracy.

Seria Asgard x Thor dostępna będzie w dwóch pojemnościach - 32 GB (2x 16 GB) oraz 48 GB (2x 24 GB). Chińczycy zdradzili już, że pracują nad jeszcze wydajniejszym modelem 10 000 MT/s. Niestety nie wiadomo czy i kiedy pojawi się w Europie oraz jaka będzie jego sugerowana cena.

Zobacz: Jakość i wygląd, ale co z wydajnością? Sprawdzamy Valkyrie (Test)

Zobacz: Przemycali pirackie gry i konsole. Złapała ich policja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asgard

Źródło tekstu: oprac. własne