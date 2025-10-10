Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G
Lampy kempingowe w pancernych telefonach to już niemal standard i można je znaleźć w co drugim modelu. Oukitel WP58 Pro 5G idzie o krok dalej – ma dwie takie lampy.
Chiński producent pancernych smartfonów Oukitel przygotował nowość dla fanów terenowych wypraw – model WP58 Pro 5G, który wyróżnia się przede wszystkim nietypowym wyposażeniem na tylnym panelu. Znajdują się tam dwie lampy kempingowe o różnych barwach światła: jedna oferuje aż 1000 lumenów jasnej bieli do intensywnego oświetlenia terenu, np. podczas górskich wędrówek czy napraw awaryjnych, a druga 900 lumenów ciepłego, miękkiego światła, które tworzy przyjemną atmosferę wieczorami. Każdą z nich można włączyć osobno, co daje dużą elastyczność w doświetlaniu podczas nocnych wypraw czy wieczornych spotkań na świeżym powietrzu.
Jak przystało na pancerniaka, Oukitel WP58 Pro 5G oferuje wytrzymałość typową dla telefonów do zadań specjalnych – ma solidną, wodoszczelną konstrukcję i spełnia normy IP68 i IP69 oraz wymogi testów MIL-STD-810H. Wytrzyma w temperaturach od -45 stopni C do 75 stopni C. Waży 370 gramów, więc nie jest typową cegłą.
Ważnym punktem specyfikacji jest akumulator o pojemności 10 000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 33 W oraz możliwością ładowania zwrotnego 10 W, co pozwala wykorzystać smartfon jako powerbank.
Ekran to 6,7-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Telefon napędzany jest przez ośmiordzeniowy, mało jeszcze znany układ Spreadtrum UMS9621S o taktowaniu do 2,3 GHz, wspomagany pamięcią RAM 8 GB oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Wśród funkcji komunikacyjnych znalazła się łączność 5G. Sekcję foto tworzy potrójny zestaw aparatów z głównym sensorem 64 Mpix, jednostką noktowizyjną 8 Mpix i aparatem makro 2 Mpix. Z przodu również jest aparat 8 Mpix. Wszystkim dyryguje Android 15.
Oukitel WP58 Pro 5G wszedł już do oferty w sklepie na stronie producenta, gdzie kosztuje około 1060 złotych. Wkrótce powinien też trafić do oficjalnej dystrybucji w Polsce.