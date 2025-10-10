Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G

Chiński producent pancernych smartfonów Oukitel przygotował nowość dla fanów terenowych wypraw – model WP58 Pro 5G, który wyróżnia się przede wszystkim nietypowym wyposażeniem na tylnym panelu. Znajdują się tam dwie lampy kempingowe o różnych barwach światła: jedna oferuje aż 1000 lumenów jasnej bieli do intensywnego oświetlenia terenu, np. podczas górskich wędrówek czy napraw awaryjnych, a druga 900 lumenów ciepłego, miękkiego światła, które tworzy przyjemną atmosferę wieczorami. Każdą z nich można włączyć osobno, co daje dużą elastyczność w doświetlaniu podczas nocnych wypraw czy wieczornych spotkań na świeżym powietrzu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak przystało na pancerniaka, Oukitel WP58 Pro 5G oferuje wytrzymałość typową dla telefonów do zadań specjalnych – ma solidną, wodoszczelną konstrukcję i spełnia normy IP68 i IP69 oraz wymogi testów MIL-STD-810H. Wytrzyma w temperaturach od -45 stopni C do 75 stopni C. Waży 370 gramów, więc nie jest typową cegłą.

Ważnym punktem specyfikacji jest akumulator o pojemności 10 000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 33 W oraz możliwością ładowania zwrotnego 10 W, co pozwala wykorzystać smartfon jako powerbank.

Ekran to 6,7-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Telefon napędzany jest przez ośmiordzeniowy, mało jeszcze znany układ Spreadtrum UMS9621S o taktowaniu do 2,3 GHz, wspomagany pamięcią RAM 8 GB oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Wśród funkcji komunikacyjnych znalazła się łączność 5G. Sekcję foto tworzy potrójny zestaw aparatów z głównym sensorem 64 Mpix, jednostką noktowizyjną 8 Mpix i aparatem makro 2 Mpix. Z przodu również jest aparat 8 Mpix. Wszystkim dyryguje Android 15.