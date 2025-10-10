Sprzęt

Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G

Lampy kempingowe w pancernych telefonach to już niemal standard i można je znaleźć w co drugim modelu. Oukitel WP58 Pro 5G idzie o krok dalej – ma dwie takie lampy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10 PAŹ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G

Chiński producent pancernych smartfonów Oukitel przygotował nowość dla fanów terenowych wypraw – model WP58 Pro 5G, który wyróżnia się przede wszystkim nietypowym wyposażeniem na tylnym panelu. Znajdują się tam dwie lampy kempingowe o różnych barwach światła: jedna oferuje aż 1000 lumenów jasnej bieli do intensywnego oświetlenia terenu, np. podczas górskich wędrówek czy napraw awaryjnych, a druga 900 lumenów ciepłego, miękkiego światła, które tworzy przyjemną atmosferę wieczorami. Każdą z nich można włączyć osobno, co daje dużą elastyczność w doświetlaniu podczas nocnych wypraw czy wieczornych spotkań na świeżym powietrzu.

Dalsza część tekstu pod wideo
Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G

Jak przystało na pancerniaka, Oukitel WP58 Pro 5G oferuje wytrzymałość typową dla telefonów do zadań specjalnych – ma solidną, wodoszczelną konstrukcję i spełnia normy IP68 i IP69 oraz wymogi testów MIL-STD-810H. Wytrzyma w temperaturach od -45 stopni C do 75 stopni C. Waży 370 gramów, więc nie jest typową cegłą.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP100 Titan 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon OUKITEL WP100 Titan 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon OUKITEL WP210 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon OUKITEL WP210 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Advertisement
Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G

Ważnym punktem specyfikacji jest akumulator o pojemności 10 000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 33 W oraz możliwością ładowania zwrotnego 10 W, co pozwala wykorzystać smartfon jako powerbank. 

Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G

Ekran to 6,7-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Telefon napędzany jest przez ośmiordzeniowy, mało jeszcze znany układ Spreadtrum UMS9621S o taktowaniu do 2,3 GHz, wspomagany pamięcią RAM 8 GB oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Wśród funkcji komunikacyjnych znalazła się łączność 5G. Sekcję foto tworzy potrójny zestaw aparatów z głównym sensorem 64 Mpix, jednostką noktowizyjną 8 Mpix i aparatem makro 2 Mpix. Z przodu również jest aparat 8 Mpix. Wszystkim dyryguje Android 15

Pancerniak z podwójnym oświetleniem terenowym. Oto Oukitel WP58 Pro 5G

Oukitel WP58 Pro 5G wszedł już do oferty w sklepie na stronie producenta, gdzie kosztuje około 1060 złotych. Wkrótce powinien też trafić do oficjalnej dystrybucji w Polsce. 

Image
telepolis
Oukitel pancerny telefon Oukitel WP58 Pro 5G
Zródła zdjęć: Oukitel