Motorola i Samsung taniej w Orange. Sprawdź nowe promocje

Motorola Moto G35 5G od 540 zł

Motorola Moto G35 5G to budżetowy smartfon z łącznością 5G, który teraz w Orange można mieć jeszcze taniej. W Planie XS jego cena spada aż o 180 zł, co daje 21 zł miesięcznie przy 36 ratach.

W wyższych abonamentach – Plan L i pakiet Extra – upust wynosi 144 zł, a rata spada do 15 zł miesięcznie (36 rat). W zależności od planu, łączna cena urządzenia zaczyna się od 540 zł.

Moto G35 5G to ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą wejść w świat sieci komórkowych najnowszej generacji bez przepłacania.

Motorola Moto G35 5G 9 opinii Motorola Moto G35 5G 9 opinii Ekran 6.72" IPS LCD Pamięć RAM 8 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej

Galaxy Tab S10+ tańszy nawet o 360 zł

Orange przecenił także sprzęt z wyższej półki. Samsung Galaxy Tab S10+ to tablet do pracy, nauki i rozrywki, który teraz kosztuje mniej.

Kupując to urządzenie w Planach S i M lub w pakietach Mini i Standard, można liczyć na rabat 360 zł. Z kolei w Planie L i pakiecie Extra zniżka wynosi 240 zł. Cena po obniżkach to 4759 zł.