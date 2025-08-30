Sprzęt

Motorola i Samsung taniej w Orange. Sprawdź nowe promocje

Orange przygotował kolejne przeceny na sprzęt. Tym razem w ofercie operatora znalazły się Motorola Moto G35 5G i Samsung Galaxy Tab S10+.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 30 SIE 2025
0
Motorola Moto G35 5G od 540 zł

Motorola Moto G35 5G to budżetowy smartfon z łącznością 5G, który teraz w Orange można mieć jeszcze taniej. W Planie XS jego cena spada aż o 180 zł, co daje 21 zł miesięcznie przy 36 ratach.

W wyższych abonamentach – Plan L i pakiet Extra – upust wynosi 144 zł, a rata spada do 15 zł miesięcznie (36 rat). W zależności od planu, łączna cena urządzenia zaczyna się od 540 zł.

Moto G35 5G to ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą wejść w świat sieci komórkowych najnowszej generacji bez przepłacania.

Motorola Moto G35 5G
9 opinii
Motorola Moto G35 5G

Motorola Moto G35 5G
9 opinii
Ekran 6.72" IPS LCD
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Galaxy Tab S10+ tańszy nawet o 360 zł

Orange przecenił także sprzęt z wyższej półki. Samsung Galaxy Tab S10+ to tablet do pracy, nauki i rozrywki, który teraz kosztuje mniej.

Kupując to urządzenie w Planach S i M lub w pakietach Mini i Standard, można liczyć na rabat 360 zł. Z kolei w Planie L i pakiecie Extra zniżka wynosi 240 zł. Cena po obniżkach to 4759 zł.

Warto pamiętać, że liczba produktów w promocyjnej cenie jest ograniczona. Chcąc skorzystać z oferty, trzeba działać w miarę szybko.

Motorola Moto G35 5G w Orange
Samsung Galaxy Tab S10+ w Orange
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Orange