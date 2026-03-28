Ten projektor nie boi się słońca, ale musisz być bardzo szybki
Projektory są trochę jak wampiry. Może i nie boją się czosnku, jednak nie są najlepszym połączeniem ze światłem słonecznym. Przynajmniej w większości przypadków. Są jednak od tej zasady wyjątki jak Optoma GT2000HDR DLP.
Co wyróżnia ten projektor? To proste: wysoka jasność wynosząca do 3500 ANSI lumenów. Jest to możliwe dzięki wydajnej, laserowej matrycy, która generuje jasny obraz o wysokim kontraście 300000: 1. Pozwala on przy tym uzyskać obraz od 30 do 300 cali o rozdzielczości Full HD. A przy okazji można go ustawić 30 cm od ściany.
Optoma GT2000HDR DLP jasny projektor do jasnego pomieszczenia
Tym samym możemy się cieszyć obrazem z projektora bez rolet w oknie, czy grubych zasłon. Co więcej, dzięki tak wysokiej jasności i kontrastowi jego wsparcie dla HDR ma realny sens. A wszystko to za jedyne 3799 zł.
Czy jest jakiś haczyk? A i owszem: promocja trwa tylko dziś, czyli w sobotę 28 marca do godziny 23:45. Co więcej, w promocji w chwili pisania tego tekstu dostępnych jest tylko 9 sztuk. Warto się więc pośpieszyć.