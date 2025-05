Oppo Reno14 i Reno14 Pro oficjalnie: płaskie ekrany, nowe procesory i duża wytrzymałość

Płaskie ekrany o wysokiej częstotliwości odświeżania

Oppo Reno14 i Oppo Reno14 Pro porzucają charakterystyczne dla poprzednich generacji zakrzywione wyświetlacze na rzecz płaskich konstrukcji. Podstawowy model wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 6,59 cala, podczas gdy model Pro oferuje nieco większy, 6,83-calowy panel. W obu przypadkach jest to wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K z imponującym współczynnikiem ściemniania PWM, wynoszącym aż 3840 Hz. Ma to się przekładać na większy komfort dla oczu. Ekrany chronione są szkłem Oppo Crystal Shield Glass, oferują odświeżanie 120 Hz, próbkowanie dotyku 240 Hz oraz jasność szczytową do 1200 nitów.