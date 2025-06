Oppo Reno 15 przyniesie mniejsze ekrany i lepsze aparaty

Oppo Reno 14 dopiero co zadebiutował w samych Chinach. Nie zdążył nawet pojawić się jeszcze w Indiach czy Malezji, które są następne na liście. Nie znaczy to jednak, że Oppo nie pracuje już nad kolejnymi modelami z serii Reno.

Oppo Reno 15 przyniesie dużo zmian

Oppo Reno 15 Pro ma mieć aparat główny 200 Mpix. To duża zmiana w porównaniu do 50 Mpix, jakie widzieliśmy w ostatniej serii. Co ciekawe Chińczycy zaplanowali też, że nowe telefony będą... mniejsze. To dość rzadkie w obecnych czasach, raczej przywykliśmy do stałego powiększania smartfonów. Oppo Reno 14 miał wyświetlacz o przekątnej 6,59 cala, a jego następca będzie miał 6,3 cala. W przypadku wersji Pro możemy spodziewać się zmniejszenia wyświetlacza z 6,83 na 6,78 cala.