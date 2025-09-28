Nie tylko Find X9. Razem z flagowcami zadebiutuje Oppo Pad 5

Oppo Pad 5 zapowiada się na kolejną, mocną propozycję marki. Światowa premiera nowego modelu odbędzie się 16 października 2025 roku, razem ze smartfonami z linii Find X9. Pod nazwą Oppo Pad 5 tablet prawdopodobnie zadebiutuje także w Polsce, chociaż nie można też wykluczyć, że do nas dotrze pod marką OnePlus.

Pełna specyfikacja nie została jeszcze ujawniona, ale wszystko wskazuje na to, że tablet został wyposażony w duży 12,1-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3K+ i wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Na animacjach Oppo, krążących w sieci, producent chwali się bardzo dużą czynnościową interfejsu, niezależnie od działań użytkownika, nawet gdy urządzenie jest obracane.

Sercem Pada 5 ma być ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) z grafiką Immortalis-G925, a do wyboru będą warianty pamięci RAM: 8 GB, 12 GB i 16 GB oraz pamięci wewnętrznej od 128 GB do 512 GB. To flagowe połączenie, które zapewni wysoką wydajność w każdym zastosowaniu.

Wśród innych cech Pad 5 znalazł się tylny aparat 8 Mpix, a energię dostarcza akumulator o pojemności około 10 300 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy 67 W. Wszystkim będzie dyrygował system ColorOS 16 oparty na Androidzie 16, z rozbudowanymi funkcjami wielozadaniowości, takimi jak współdzielenie ekranu, pływające okna czy szybkie przełączanie aplikacji.

Z doniesień wynika, że Oppo Pad 5 waży około 579 gramów, co czyni go jednym z lżejszych tabletów o tak dużym ekranie. Urządzenie ma być dostępne w trzech kolorach: szarym, fioletowym i srebrnym.