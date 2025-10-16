Oppo Find X9. Dziś w Chinach, a za dwa tygodnie globalnie

Światowa premiera nowych flagowców Oppo odbędzie się 28 października w Barcelonie. To wtedy zobaczymy dwa modele: Oppo Find X9 oraz Find X9 Pro. Producent zapowiada, że największym atutem nowej serii będzie fotografia mobilna, która ma „wejść na zupełnie nowy poziom i wyznaczyć standardy dla całej branży”.

Dziś Oppo Find X9 oraz Find X9 Pro zadebiutowały w Chinach, a producent zdradził kilka ciekawych informacji na temat nadchodzących wariantów globalnych. Ich pierwszym atutem ma być design, łączący estetykę z komfortem użytkowania. Dostępne będą trzy warianty kolorystyczne Find X9 – Titanium Grey, Space Black, Velvet Red – oraz swa warianty premium Find X9 Pro – Silk White i Titanium Charcoal. Wszystkie warianty otrzymały matowe szkło i matową, aluminiową ramę, co ma zapewnić wysoką estetykę i poprawić komfort chwytu.

Seria Oppo Find X9 będzie się też wyróżniać płaskimi ekranami o ultracienkich, symetrycznych ramkach (1,15 mm z każdej strony). Find X9 wyposażony jest ekran o przekątnej 6,59 cala, podczas gdy Find X9 Pro może pochwalić się większym, 6,78-calowym wyświetlaczem.

Zarówno Find X9, jak i Find X9 Pro korzystają z najnowszego Hasselblad Master Camera System, który jest napędzany przez LUMO Image Engine – autorską technologię fotografii obliczeniowej OPPO. W modelu Dind X9 Pro znajdziemy 200-megapikselowy aparat z teleobiektywem Hasselblad i matrycą Smsung HP5. Aparat opracowany we współpracy ze szwedzką marką – od kalibracji sensora po projekt optyki – ma spełniać surowe standardy, zapewniając niezrównane detale i ostrość ujęć z zoomem. Uzupełnieniem aparatu tele są dwie jednostki 50 Mpix (aparat główny i ultraszerokokątny) oraz pomocniczy aparat wielospektralny 2 Mpix. W modelu Oppo Find X9 znalazły się natomiast trzy aparaty 50 Mpix.

Poza fotografią seria Find X9 oferuje zaawansowany tryb kamery, pozwalający na nagrywanie nawet w 4K 120 kl./s w Dolby Vision. Dla profesjonalnych twórców przewidziano zapis LOG z obsługą ACES, co ułatwia integrację w postprodukcji. Producent chwali się, że w połączeniu z teleobiektywami i funkcjami takimi jak Stage Mode oraz AI Sound Focus, seria Find X9 świetnie sprawdzi się przy rejestrowaniu wyraźnych, wysokiej jakości ujęć i dźwięku na koncertach – nawet gdy siedzimy w jednym z ostatnich rzędów.