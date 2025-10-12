Oppo Find X9 wyjdzie z Chin w listopadzie. Kiedy trafi do Polski?

Seria Oppo Find X9 zadebiutuje 16 października w Chinach, co producent zapowiedział już w kilku wpisach w mediach społecznościowych. A co z premierą globalną? Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się w listopadzie. Informacja została ujawniona podczas India Mobile Congress, gdzie producent wystąpił wspólnie z MediaTekiem, ogłaszając, że to właśnie smartfony Find X9 będą pierwszymi urządzeniami z nowym flagowym układem Dimensity 9500. Zapowiedź debiutu poza Chinami dotyczyła co prawda Indii, ale wszystko wskazuje, że obejmie także cały świat, tak jak było z Oppo Find X8.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla przypomnienia – poprzednia seria Find X8 zadebiutowała w Chinach 24 października 2024 r., a światową premierę miała 21 listopada. Do Polski wszedł tylko Oppo Find X8 Pro, co nastąpiło 5 grudnia. Teraz Oppe lekko przyspiesza premiery, więc przyjmując podobny harmonogram, można się spodziewać Oppo Find X9 Pro w Polce już pod koniec listopada.

Oppo dopala MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500, zaprezentowany pod koniec września, bazuje na nowej architekturze All-Big-Core trzeciej generacji. Główny rdzeń taktowany jest zegarem 4,21 GHz, co według producenta zapewnia wzrost wydajności CPU o 17 procent przy jednoczesnym spadku maksymalnego zużycia energii o 55 procent względem poprzedniej generacji. Nowy układ graficzny ARM G1-Ultra ma oferować o 33 procent wyższą wydajność przy 42 procent niższym zapotrzebowaniu na moc. Oppo podkreśla, że seria Find X9 ma wykorzystać pełnię potencjału nowego SoC dzięki niestandardowemu systemowi chłodzenia, który pozwoli utrzymać wysoką wydajność przy długotrwałym obciążeniu.

Seria Find X9 będzie mocno kusić konfiguracjami aparatów Hasselblad. Wersja Pro została wyposażona w aparat główny 50 Mpix Sony LYT-828 z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny moduł 50 Mpix Samsung JN5, aparat 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem zapewniającym trzykrotny zoom optyczny oraz przedni aparat 50 Mpix Samsung JN5. Find X9 otrzyma potrójny zestaw aparatów 50 Mpix, a na froncie znajdzie się kamera 32 Mpix.