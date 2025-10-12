Rewolucja w salonie. Tak sprytnego projektora jeszcze nie było

Pierwszy projektor z odczepianymi głośnikami

Anker Nebula P1 to kompaktowy projektor, który oferuje ciekawe rozwiązanie w kwestii dźwięku. Otóż sprzęt posiada dwa odczepiane, bezprzewodowe głośniki Bluetooth - każdy o mocy 10 W. Dzięki nim możemy zaoszczędzić sobie kabli, a ich baterie wytrzymują 20 godzin. Sam projektor jednak musi być podłączony do prądu, choć można dokupić przenośny zasilacz Anker SOLIX, który zapewnia 3,5 h czasu pracy.

Projektor Anker Nebula P1 zapewnia rozdzielczość Full HD z powierzchnią wyświetlania 180 cali. Są jednak pewne kompromisy - maksymalna jasność to 650 ANSI lumenów, a więc raczej jest to sprzęt do wieczornych/nocnych seansów.

Nebula P1 jest wyposażony w dwuramienny gimbal zapewniający 130-stopniowy obrót. Dodatkowo mamy tu zintegrowany stabilizator obrazu, funkcję autofokus oraz korekcję efektu trapezu. Projektor ma też certyfikat IP33, co oferuje minimalny poziom ochrony przed pyłami i wodą (ale nie przed zanurzeniem ani bezpośrednim kontaktem z nią). Natomiast głośniki są certyfikowane z oznaczeniem IP54, co pomoże im tolerować kurz i pył oraz lekki kontakt z wodą, ale nadal nie są wodoodporne.

Sprzęt firmy Anker ma zintegrowany system operacyjny Google TV, a także porty HDMI 2.1, USB-A i USB-C, a więc można podłączyć całkiem sporo dodatkowych urządzeń, w tym nawet konsole czy odtwarzacze multimedialne.