OPPO Find X9 zachwyci nie tylko specyfikacją. To smartfon kompletny

OPPO Find X9, czyli podstawowy model, któremu będzie także towarzyszyć wariant Pro, będzie wyposażony w płaski panel OLED LTPO o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości 1,5K, z 10‑bitowym odwzorowaniem barw i o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Producent zastosuje technologię LIPO, znaną wcześniej z modeli Pro, której zadaniem jest dalsze ograniczenie ramek ekranu.

Znane są już rendery OPPO Find X9, ale teraz w sieci pojawiły się też pierwsze zdjęcia na żywo tego telefonu. Uwagę zwraca symetryczna, bardzo wąska ramka wokół wyświetlacza, także w dolnej części, gdzie trudno uzyskać taki efekt.

Poza świetnym wyglądem OPPO Find X9 zapowiada się też na mocarza wydajności. Zapewni to nowy układ MediaTek Dimensity 9500, wspierany przez pamięć RAM LPDDR5X i szybką pamięć masową UFS 4.1.

Seria Find X to od zawsze fotograficzna wizytówka Oppo i pod tym względem nowy model również zapowiada się obiecująco. Głównym sensorem w OPPO Find X9 ma być matryca Sony LYT‑808 w rozdzielczości 50 Mpix i formacie 1/1,4 cala z optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszyć jej będą ultraszerokokątny JN5 50 Mpix oraz aparat z teleobiektywem peryskopowym (3x zoom optyczny, 120x cyfrowy, ogniskowa około 70 mm), również ze stabilizacją OIS. OPPO nie zapomniało także o selfie – aparat z przodu ma 50 Mpix z autofokusem i bazować ma na sensorze JN5 lub JN1. Cały system fotograficzny wspierany będzie przez technologię LUMO Imaging, kalibrację barwną Hasselblad, pozwoli też na obrazowanie wielospektralne (multispektralne), z użyciem fal spoza zakresu światła widzialnego.

Find X9 ma być też wyposażony w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, certyfikat wodoszczelności IP68/IP69, głośniki stereo, a także port podczerwieni. OPPO doda też fizyczny Plus Key – dodatkowy przycisk, wielofunkcyjny znany już z telefonów OnePlus. Smartfon ma działać pod kontrolą ColorOS 16 opartego na Androidzie 16.

Energię do pracy dostarczy akumulator o pojemności 7025 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego 80 W i bezprzewodowego 50 W.

Wyżej pozycjonowany Find X9 Pro zapewni podobną specyfikację, ale ma być wyposażony w jeszcze bogatszy układ aparatów, w którym znajdzie się jednostka z peryskopowym teleobiektywem (3x) oraz matrycą HP5 (1/1.56") o rozdzielczości 200 Mpix. Z kolei główna jednostka ma wykorzystywać matrycę 50 Mpix Sony LYT-828 (1/1.28"). Uzupełnieniem możliwości aparatów będzie specjalny zestaw z telekonwerterem, opracowany wraz z firmą Hasselblad.