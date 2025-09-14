OnePlus 15 – tak wygląda na żywo. Fani marki w rozpaczy

OnePlus 15, czyli następca OnePlus 13, odchodzi od charakterystycznej okrągłej wyspy aparatów. Nie jest to już tajemnicą od paru tygodni, a na nowe wzornictwo wskazywały udostępniane w mediach społecznościowych rendery, z nie zawsze pełnych źródeł. Ze wszystkich wynikało jednak, że aparaty w OnePlus 15 umieszczone są na kwadratowej wyspie z zaokrąglonymi rogami.

Teraz do renderów dołączyły pierwsze zdjęcia na żywo. Na jednym z nich telefon został uchwycony w wersji fioletowej Mist Purple – fotka pokazuje detale wyspy fotograficznej i gładki tył obudowy. Dwa z trzech obiektywów okolone są „okularami”, trzeci umieszczony jest luzem, razem z fleszem. OnePlus 15 wystąpi w trzech wariantach kolorystycznych: Absolute Black, Dune i Mist Purple. Na drugim zdjęciu widać wszystkie trzy.

Pochodzenia tych zdjęć nie jest jasne, a wielu fanów marki sugeruje na platformie X, że to fałszywki stworzone przez AI. Jest to bardzo możliwe, a źródło pochodzenia nie jest jasne. Z drugiej strony tak ma właśnie wyglądać OnePlus 15, układ aparatów się zgadza, pozostają tylko wątpliwości co do detali.

Zdjęcia nie spodobały się użytkownikom platformy X. W komentarzach zwracają uwagę na podobieństwo do iPhone’a 16 Pro, a całość określają jako brzydką lub rozczarowującą, pomijając już bardziej dosadne określenia.

Z potwierdzonych już rzeczy – wiadomo, że OnePlus 15 będzie wyposażony w płaski wyświetlacz OLED LTPO wykonany z wykorzystaniem technologii LIPO, co w praktyce przekłada się na bardzo smukłe ramki i idealnie płaskie szkło, które maksymalizuje powierzchnię roboczą. Ekran ma przekątną 6,78 cala, rozdzielczość 1,5K i odświeżanie obrazu sięgające 165 Hz.

Za wydajność odpowiadać ma nadchodzący układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wspierają go konfiguracje pamięci: do 16 GB RAM oraz od 256 GB do nawet 1 TB pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji.

Kluczowym elementem fotograficznym jest zastosowanie własnego DetailMax Engine zamiast dotychczasowych rozwiązań od Hasselblad. Moduł fotograficzny składa się z trzech aparatów z matrycami o rozdzielczości 50 Mpix, każdy dedykowany do innego zakresu fotografii – szerokokątnego, ultraszerokokątnego oraz teleobiektywu z trzykrotnym zoomem optycznym.