OnePlus 13T już z certyfikacją. Co wiemy o nowym telefonie?

Przecieki o OnePlusie 13T usłyszeliśmy już dwa miesiące temu. Wtedy była to kolejna nadzieja fanów małych telefonów na stosunkowo kompaktowy (o ile to możliwe w dzisiejszych czasach) smartfon. Teraz nowy telefon przeszedł certyfikację chińskiej agencji 3C .

OnePlus 13T już z certyfikacją. Może być bardzo kuszący

Możemy być zatem pewni szybkiego ładowania 80 W. Sama certyfikacja nie ujawniła pozostałych elementów specyfikacji, ale nie znaczy to że nie mamy przecieków na ich temat. Ich źródłem jest zaufany DigitalChatStation na Weibo. Najpewniej otrzymamy zatem najtańszy smartfon z układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite . Do kompletu użytkownik dostanie wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala i podwójny aparat główny 50 Mpix i 50 Mpix. Akumulator ma mieć pojemność 6000 mAh .

Certyfikacja to zwykle ostatni etap w przygotowywaniu telefonu zanim będzie on gotowy do premiery i trafienia na sklepowe półki. Możemy zatem być pewni debiutu w kwietniu. Nie wiemy jeszcze w jakich krajach chińska marka zamierza sprzedawać nowe urządzenie, ale OnePlus zwykle bardzo rzadko ogranicza się tylko do swojej ojczyzny.