OnePlus 13 Mini może okazać się smarfonem roku. Co za sprzęt

OnePlus 13 Mini dostanie akumulator aż 6000 mAh!

Producenci telefonów wypuszczają wielkie „patelnie” i pół biedy, gdy mają one chociaż stosownie duże akumulatory. Gorzej, gdy jak w Samsungu Galaxy S25 Ultra dostajemy 6,9 cala oraz zaledwie 5000 mAh. W mniejszych telefonach producenta nawet i tych 5000 próżno szukać. Przy tak potężnym chipsecie, jakim jest Snapdragon 8 Elite dodatkowa pojemność akumulatora to wręcz mus, by nie tracić jego potencjału ciągłymi cięciami taktowania.