Pełnoprawny komputer w kieszonkowej formie. Oto nowy UMPC

Bardzo zamożnych i mobilnych użytkowników, ponieważ UMPC były drogie oferując przy tym stosunkowo niską wydajność. Czym one jednak są? Otóż jest to skrót od Ultra Mobile Personal Computer. Czyli miniaturowy, przenośny komputer z klawiaturą, ekranem, baterią i jakąś formą sterowania kursorem. Od laptopów różnią się odmienną budową, oraz znacznie mniejszym ekranem. Właśnie taką konstrukcją jest OmniOne handheld PC.

OmniOne handheld PC

Na pewno nie jest to sprzęt dla każdego. Urządzenie oferuje 5,7-calowy dotykowy ekran HD, nad którym znajdziemy 1 Mpix kamerkę do wideorozmów. Tak mały ekran w przypadku Windowsa 10, lub 11 może budzić pewne wątpliwości podczas normalnego wykorzystywania. Sam, jako właściciel GPD Win 1.3 uważam, że taki panel jest zbyt mały do normalnej obsługi komputera. Poniżej znajduje się natomiast klawiatura z twardego plastiku, którą należy obsługiwać kciukami. Jeśli o to chodzi, to może to być albo bardzo wygodne, albo tragiczne rozwiązanie — to kwestia tej konkretnej klawiatury. Problemem na pewno będą jednak polskie znaki diakrytyczne.

Jest to jednak sprzęt, który możemy mieć zawsze przy sobie a po powrocie do domu zrobić z niego pełnoprawnego PC-ta. OmniOne handheld PC ma porty HDMI i Display Port, Ethernet, 2 USB-A, 2 USB-C i AUX. Trochę szkoda, że nie znajdziemy tu slotu kart SD, lub chociaż microSD. Z drugiej strony narzekam na kieszonkowy komputer, który ma więcej złączy, niż współczesne laptopy.

OmniOne handheld PC parametry