Pędź do MediaMarkt. Mają tam nową strefę, a w niej tanie iPhone’y

Media Markt we współpracy z firmą bolttech proponuje klientom odnowione smartfony Apple. Po udanym pilotażu sprzedaży odnowionych urządzeń obecnie oferta zostaje rozszerzona na wszystkie sklepy MediaMarkt. Smartfony dostępne są w specjalnie oznaczonych strefach sprzedażowych. Zregenerowane telefony Apple można kupić także online za pośrednictwem strony MediaMarkt.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sieć przekonuje, że to propozycja dla klientów, którzy chcą korzystać z iPhone’ów w świetnym stanie technicznym i wizualnym, płacąc mniej i jednocześnie dokonując bardziej odpowiedzialnych decyzji zakupowych. MediaMarkt zachwala, że dostępne modele są nie tylko atrakcyjniejsze cenowo od fabrycznie nowych smartfonów, ale także dzięki profesjonalnemu procesowi regeneracji zapewniają doskonały stan techniczny, potwierdzony 24-miesięczną gwarancją.

Każdy smartfon oferowany w MediaMarkt przechodzi kompletny proces regeneracji prowadzony w certyfikowanych centrach serwisowych bolttech. Obejmuje on m.in.: szczegółową kontrolę aż 33 kluczowych parametrów technicznych, wymianę podzespołów, takich jak bateria lub ekran – wyłącznie na komponenty zgodne z normami producentów, certyfikowane czyszczenie danych, kompleksowe odświeżenie wizualne i test jakości, a także dodanie nowych akcesoriów.

Każde urządzenie przechodzi staranny, wieloetapowy proces regeneracji. Dzięki temu klienci otrzymują sprzęt premium, który wygląda i działa jak nowy, a jednocześnie realnie ograniczają powstawanie elektroodpadów. To szybki i łatwy wybór dla użytkownika, a ogromny krok dla środowiska – mówi Ernest Skowroński, Head of Refurb and Trade-In Business Line, bolttech.