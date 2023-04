Tak dużej, dziwnej i drogiej obudowy jeszcze nie widziałeś

Szukasz obudowy, która dobrze wygląda, jest solidna, oferuje sporo miejsca w środku i niskie temperatury? Odpowiedzią jest SilverStone Alta F2! Cena jednak przeraża.

Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie producentów obudów komputerowych, a w sklepach możemy znaleźć jeszcze więcej rożnych modeli. Większość z nich jest jednak do siebie bliźniaczo podobna. Mało, która firma odważy się eksperymentować z nowymi rozwiązaniami. Łatwiej kopiować konkurencję.

SilverStone Alta F2 ma kosztować około 5000 złotych

Na szczęście SilverStone nie boi się ryzyka. Ich nowa konstrukcja stawia na płytę główną obróconą o 90°, dwa panele z hartowanego szkła, oferuje trzy różne sposoby montażu karty graficznej i trzy wentylatory 180-milimetrowe. Ma to przekładać się na wyjątkowo niskie temperatury podzespołów pod obciążeniem.

SilverStone Alta F2 to obudowa typu Full Tower o wymiarach 576 x 261 x 658 milimetrów i masie 21,1 kilogramów. Wykonana została z aluminium, stali oraz hartowanego szkła. W środku zmieszczą się płyty główne SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 205 milimetrów; karty graficzne o długości do 604 milimetrów oraz do dwóch zasilaczy ATX.

Dla nośników danych przewidziano osiem miejsc 3,5" oraz trzy 2,5". Panel I/O znalazł się z przodu, bliżej prawej krawędzi i gości jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, cztery USB 3.2 Gen 1 typu A oraz złącze audio typu combo.

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do dziewięciu wentylatorów. Trzy 180-milimetrowe na spodzie, dwa 140-/120-milimetrowe na przodzie i jeden 140- lub cztery 120-milimetrowe na górze. Fabrycznie dostajemy trzy flagowe "śmigła" SilverStone Air Penetrator 184i PRO. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj radiatory o długości do 560 milimetrów, ale wejdą też mniejsze konstrukcje - w tym klasyczne chłodnice 360-milimetrowe.

SilverStone Alta F2 ma trafić do sklepów w Europie pod koniec maja. Sugerowana cena będzie wynosić 900 - 1000 dolarów, a więc około 3746 - 4162 złotych. Dodając do tego polski VAT wychodzi nam około 4609 - 5119 złotych. To drogo, a nawet bardzo. Ale to oryginalna obudowa, a same wentylatory to koszt 600 złotych.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne