BIOSTAR z nowymi pamięciami RAM. Specyfikacja zaskakuje

Nie każdy nowy sprzęt komputerowy musi być drogi. BIOSTAR stawia na dobrze sprawdzoną technologię i stonowaną stylistykę w nowych modułach RAM Storming V.

Najnowsze dostępne na rynku procesory to rodziny AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake. Obie obsługują technologie takie jak interfejs PCI Express 5.0 czy pamięci RAM DDR5. Oczywiście jak każde nowości, nie są to tanie rozwiązania. Na szczęście Niebiescy wspierają również starsze i przystępniejsze cenowo moduły DDR4.

BIOSTAR postawił na czarną stylistykę bez RGB LED

I chociaż większość producentów jak Corsair, G.SKILL, Kingston i inni przestawiają się już na produkcję DDR5, to są firmy, które nadal chcą oferować pamięci DDR4. Czy to w celu modernizacji komputera, czy też zapewnienia części zastępczych w razie awarii. I wygląda na to, że jedną z nich jest tajwański BIOSTAR.

BIOSTAR Storming V to nowa seria modułów RAM DDR4 do komputerów stacjonarnych. Mamy tutaj do czynienia z modelami o taktowaniu 3200 oraz 3600 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 16 i CL 18 oraz napięciu 1,35 V. Zdecydowanie daleko temu do topowej specyfikacji, ale jest to często tzw. "sweat spot" dla graczy.

Tajwańczycy zdecydowali się na proste, czarne radiatory oraz PCB o takim samym kolorze. Brak tutaj fikuśnych, "gamingowych" grafik ze smokami czy kolorowego podświetlenia RGB LED.

Do wyboru mają być pojedyncze moduły o pojemności 8 lub 16 GB. Sugerowana cena pozostaje tajemnicą. Patrząc jednak na parametry i znając ofertę BIOSTAR-a należy zakładać, że będzie tanio.

