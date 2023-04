AMD rozwiązało problem palących się procesorów

Zaledwie kilka dni po pierwszych doniesieniach AMD rozwiązało problem uszkadzających się procesorów Ryzen 7000X3D.

Posiadacze procesorów AMD Ryzen 7000X3D muszą przygotować się na aktualizację systemów BIOS na swoich płytach głównych. Najnowsza poprawka, chociaż na swój sposób drastyczna, to przede wszystkim skuteczna i ma ich uchronić przed uszkodzeniem układu.

Poprawka dla posiadaczy procesorów AMD

AMD nie ujawniło, co konkretnie było powodem przegrzewania się i uszkadzania procesorów Ryzen 7000X3D. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że wprowadzone zostały poprawki, które między innymi ograniczają możliwość zwiększania napięcia SoC do maksymalnie 1,3 V.

Zidentyfikowaliśmy przyczynę problemu i już rozpowszechniliśmy nową AGESA, która wprowadza środki na niektórych szynach zasilających na płytach głównych AM5, aby zapobiec działaniu procesora poza jego ograniczenia specyfikacji, w tym ograniczenie napięcia SOC do 1,3 V.

- brzmi oświadczenie AMD.

ASUS wcześniej sugerował, że problem mógł leżeć po stronie funkcji AMD EXPO, która służy do podkręcania pamięci. Aby było to możliwe podnoszone było również napięcie SoC. Niektóre układy zwyczajnie nie wytrzymywały ustawionych wartości i dochodziło do przegrzania, a finalnie uszkodzenia CPU, razem z gniazdem na płycie głównej.

AMD zapewnia, że najnowsze poprawki nie mają żadnego wpływu na tryb EXPO. Użytkownicy nadal mogą podkręcać swoje pamięci w takim samym stopniu, jak było to możliwe do tej pory. Aktualizacja AGESA trafiła już do wszystkich producentów płyt głównych AM5. Od nich teraz zależy, kiedy zostaną one udostępnione użytkownikom, ale powinna to być kwestia kilku dni.

Zobacz: AMD Radeon RX 7900 XTX/XT to świetne karty, ale… - test

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Reddit (Speedrookie)

Źródło tekstu: PCMag