NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti pozuje do zdjęć w negliżu

Nadciąga wreszcie tania karta graficzna z rodziny NVIDIA Ada Lovelace. Mowa o przedstawicielu najpopularniejszego segmentu, czyli GeForce RTX 4060 Ti.

Aktualne generacje kart graficznych to AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000. Obie szalenie wydajne. Zaś najnowszym modelem w sklepach jest GeForce RTX 4070, który nie sprzedaje się zbyt dobrze. Powód? Wysoka cena. To właśnie dlatego Czerwoni i Zieloni szykują się do ataku na nisko-średni segment.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ma kosztować poniżej 500 USD

AMD planuje w najbliższym czasie pominąć premierę Radeona RX 7700 XT i zaserwować nam od razu Radeona RX 7600. NVIDIA zaś chce już w Maju wypuścić kartę graficzną GeForce RTX 4060 Ti. Oba te modele mają oferować znacznie lepszy stosunek ceny do wydajności niż dotychczasowe propozycje.

Użytkownik Twittera o pseudonimie "MEGAsizeGPU" opublikował pierwsze zdjęcie rdzenia NVIDIA AD106-350, który ma napędzać karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Będzie to przycięte GPU oferujące 4352 jednostek CUDA. Całość sparowana z 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 128-bitowej szynie danych.

Jest to więc zauważalny regres względem poprzedniej generacji, gdzie mowa była o szynie danych 256-bitowej. Również gorzej wygląda sprawa interfejsu - dostaniemy PCI Express 4.0 x8, zamiast PCI Express 4.0 x16. To jednak nie powinno być problemem. W tym przypadku różnice widoczne są głównie grach AAA w 4K, a to nie jest karta graficzna stworzona z myślą o graniu w najnowsze tytuły w tej rozdzielczości.

Zgodnie z plotkami NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ma debiutować w maju. Oficjalna data premiery i sugerowana cena pozostają nie znane. Na pewno jednak będzie to poniżej 500 dolarów.

Zobacz: BIOSTAR z nowymi pamięciami RAM. Specyfikacja zaskakuje

Zobacz: Nowa generacja kart graficznych GeForce RTX 50 Blackwell z dużą zmianą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MEGAsizeGPU@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne