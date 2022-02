Obudowa komputerowa, która dostosuje swój rozmiar do Twoich potrzeb

Holendrzy znowu to zrobili! Phanteks Evolv Shift XT to oryginalna obudowa dla fanów małych komputerów. Jest dobrze wentylowana, oferuje oryginalny design, a jej rozmiar można zmienić i dostosować do swoich potrzeb w domowym zaciszu.

Zależnie do czego ma służyć dany zestaw komputerowy - praca biurowa, gry, konsumpcja treści czy może potężna stacja robocza - cechować się będzie inną specyfikacją. Ta zaś jednoznacznie przekłada się na wykorzystane podzespoły komputerowe. A co gdyby mogłyby być one uniwersalne?

Jedna obudowa - trzy różne rozmiary!

Najnowsza obudowa od holenderskiej firmy Phanteks to konstrukcja typu Small Form Factor, która może pochwalić się trzema różnymi rozmiarami. Nie są to jednak trzy modele w obrębie jednej rodziny, a jedna obudowa komputera zmieniająca swój rozmiar - od małego, przez średni, aż do dużego.

Phanteks Evolv Shift XT to obudowa o wymiarach 211/244/272 x 173 x 371 milimetrów (wysokość x szerokość x głębokość) i wadze około 4,2 kilograma. Jej pojemność wynosi kolejno 13,5; 15,6 lub 17,4 litra. Wykonana została ze szczotkowanego aluminium, stali oraz hartowanego szkła z efektem nieskończoności.

Wnętrze holenderskiej konstrukcji może pomieścić płyty główne w formacie Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 72 milimetrów; 3-slotowe karty graficzne o długości do 324 milimetrów oraz zasilacze SFX lub SFX-L, acz producent zaleca wybór jednostek w mniejszym standardzie. Dla nośników danych przewidziano tylko jedno miejsce 2,5" i zero zatok 3,5".

W przypadku wentylacji wszystko zależy od wybranego rozmiaru obudowy. Mowa maksymalnie o dwóch wentylatorach 140- lub 120-milimetrowych albo radiatorze 240-milimetrowym o grubości do 60 milimetrów.

Panel I/O znalazł się z przodu obudowy i gości jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze słuchawkowe oraz przycisk Power i dwa od kontroli wbudowanego podświetlenia D-RGB LED.

Phanteks Evolv Shift XT dostępny będzie w dwóch kolorach - satynowej czerni oraz galaktycznym srebrze. W zestawie z obudową użytkownik otrzymuje riser PCI Express 4.0 x16 dla karty graficznej. Sugerowane cena ustalona została na 170 euro, czyli równowartość około 769 złotych. Obudowa objęta jest 5-letnią gwarancją.

