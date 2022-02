Cooler Master prezentuje obudowę w cenie dobrego komputera

Cooler Master udowadnia, że obudowa komputera to nie tylko skrzynka dla podzespołów. Dzisiaj na rynku debiutuje wypasiony model HAF 700 EVO skierowany do najbardziej wymagających konsumentów oraz fanów ARGB LED.

Cooler Master to tajwańska firma założona w 1992 roku, która specjalizuje się w sprzęcie komputerowym. W ich ofercie znajdziemy powietrzne i wodne chłodzenia procesora, pasty termoprzewodzące, podkładki pod laptopy, obudowy, zasilacze, myszki, klawiatury i słuchawki, biurka, fotele oraz sprzęt do streamingu.

Cooler Master HAF 700 EVO to obudowa, która może pochwalić się wbudowanym, przydatnym ekranem LCD

Najnowszym produktem Tajwańczyków jest obudowa Cooler Master HAF 700 EVO. Mowa o konstrukcji typu Full Tower wykonanej ze stali, tworzyw sztucznych oraz hartowanego szkła. Ma ona wymiary 540 x 279 x 556 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i waży ponad 24 kilogramy.

W jej wnętrzu pomieścimy płyty główne w formacie SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 166 milimetrów; karty graficzne o długości do 490 milimetrów oraz zasilacze ATX nie dłuższe niż 200 milimetrów. Za tacką płyty głównej mamy do dyspozycji od 90 do 101 milimetrów miejsca, dla poprowadzenia i ułożenia okablowania.

Dla nośników danych przewidziano dwanaście miejsce 3,5" oraz drugie tyle 2,5". Panel I/O znajduje się z przodu obudowy i gości cztery USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa złącza audio oraz przycisk Power i drugi od kontroli podświetlenia ARGB LED.

Cooler Master HAF 700 EVO pomieści do osiemnastu wentylatorów, z czego pięć dostajemy już fabrycznie. Są to dwie jednostki 200-milimetrowe oraz cztery 120-milimetrowe z podświetleniem ARGB LED. Dokładna możliwa konfiguracja wygląda następująco, z pełną zgodnością z radiatorami od układów LC/AIO:

Góra - 2x 200 mm lub 3x 140 mm lub 6x 120 mm / radiator 1x 420 mm lub 2x 360 mm

Przód - 2x 200 mm lub 3x 140/120 mm / radiator 1x 420/360 mm

Tył - 2x 120 mm / radiator 1x 240 mm

Dół - 3x 140/120 mm / radiator 1x 420/360 mm

Bok - 3x 140 mm lub 4x 120 mm / radiator 1x 480/420 mm

Tajwańczycy przygotowali sporo smaczków, a najważniejsze z nich to kolorowy ekran LCD z przodu obudowy mogący wyświetlać temperatury i taktowania procesora lub karty graficznej lub wiele innych przydatnych informacji; HUB dla 7 wentylatorów i 5 urządzeń ARGB LED, kontroler podświetlenia czy demontowalny beznarzędziowo panel górny ułatwiający montaż całego zestawu komputerowego.

Ile kosztuje Cooler Master HAF 700 EVO? Cóż, kwota jest równie wysoka jak rozmach i jakość wykonania konstrukcji. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić 3140 złotych. To sporo - w tej cenie wiele osób składa cały komputer. Z drugiej strony to obudowa skierowana do entuzjastów, a nie zwykłych śmiertelników.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: Cooler Master, oprac. własne