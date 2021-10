Nvidia zachęca graczy do kupowania komputerów. Jakby trzeba było

Każdy, kto przed 28 października zdecyduje się na zakup desktopa lub laptopa z grafiką Nvidii, może otrzymać w prezencie kopię gry Marvel's Guardians of the Galaxy.

Nie żeby zainteresowanie wysokowydajnym sprzętem komputerowym było rekordowo wysokie i nie żeby łańcuch dostaw pocił się jak maratończyk amator. Nvidia idzie za ciosem, by zaoferować nową promocję z gratisową grą.

Tym razem jest to przygodowa gra akcji Marvel's Guardians of the Galaxy. Osadzona we wiadomym uniwersum, a przygotowana przez studio Eidos Montreal. Przy czym sam wybór produkcji jest nieprzypadkowy, bo została ona po brzegi wypchana najnowszymi rozwiązaniami Nvidii właśnie.

Tytuł obsługuje efekty śledzenia promieni w standardzie RTX, jak również skalowanie obrazu z wykorzystaniem uczenia maszynowego, czyli technikę DLSS. A to dopiero początek. Wsród innych smaczków warto wyszczególnić m.in. efektowne oświetlenie rozproszone czy szerokogamutową paletę barw, co przekłada się też na wsparcie dla szerokiego zakresu dynamiki, aka HDR.

Kupując laptopa bądź stacjonarkę z kartą GeForce RTX 3060 lub lepszą przed 28 października, kod aktywacyjny do Epic Games Launchera uzyskacie całkowicie nieodpłatnie.

Z innych ciekawostek – Nvidia wykorzystała niniejszą okazję również do pochwalenia się Alan Wake Remastered. To kolejna już produkcja z DLSS, i to sięgającym nawet rozdzielczości 8K. Przypomnimy, tutaj mowa o odświeżonym horrorze psychologicznym, który pierwotnie pojawił się w 2010 roku na Xboksie 360. Teraz widocznie wypiękniał, a samej gry chyba nikomu polecać nie trzeba.

