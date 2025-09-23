NVIDIA: Nie martwcie się, kart graficznych nie zabraknie

NVIDIA zapewnia, że mimo zawierania strategicznych umów z wybranymi firmami, wszyscy klienci otrzymają dostęp do jej najnowszych układów. Wątpliwości te pojawiły się po ogłoszeniu współpracy z amerykańskim OpenAI, czyli twórcami m.in. ChatGPT czy Sora, które ma wydać aż 100 miliardów dolarów na akceleratory AI z rodziny Vera Rubin.

Amazon, Google, Microsoft i Huawei pracują już nad własnymi chipami

Zieloni próbują uspokoić pozostałych partnerów, choć nie brak opinii, że może być też elementem strategii, która ma powstrzymać ich przed poszukiwaniem alternatyw. Co prawda NVIDIA nie może narzekać na brak zamówień, a popularność ich układów sprawiła, że to obecnie najwyżej wyceniania spółka na świecie. Jednak wiele firm obawia się, że nadmierne uzależnienie od jednego dostawcy może doprowadzić do problemów z ciągłością dostaw oraz do stworzenia monopolu i zwiększania cen.

Na rynku obecne są inne rozwiązania, głównie układy AMD oraz Intela. Do tej pory nie cieszyły się one "wzięciem" ze względu na gorsze możliwości i brak wsparcia ekosystemu CUDA, ale wciąż mogą stanowić alternatywę dla NVIDII. Trzeba też pamiętać, że Amazon, Google czy Microsoft również pracują nad własnymi akceleratorami AI. Jakby tego było mało, chińskie firmy - Huawei, Tencent czy Alibaba - również chcą stworzyć autorskie chipy.