ChatGPT będzie jeszcze lepszy. Wszystko dzięki NVIDIA Vera Rubin
Twórcy takich rozwiązań jak ChatGPT czy Sora nie zwalniają tempa. Ich moce obliczeniowe zostaną wzbogacone o najnowszy sprzęt AI od Amerykanów.
OpenAI ogłosiło strategiczne partnerstwo z NVIDIĄ, którego wartość sięga 100 miliardów dolarów. W ramach współpracy firma Sama Altmana zamierza wdrożyć co najmniej 10 gigawatów systemów od Zielonych, które będą stanowić fundament nowej generacji infrastruktury sztucznej inteligencji. To jeden z największych kontraktów w historii branży.
Seria Vera Rubin ma być ogromnym skokiem względem Blackwell
Kluczowym elementem porozumienia jest skupienie się na rozwiązaniach Vera Rubin - najnowszej linii klastrów AI od NVIDII. OpenAI ma być pierwszym klientem dal tej technologii. Szacuje się, że na potrzeby realizacji umowy Sam Altman może zakupić nawet 40 tysięcy zestawów NVL144 z układami Rubin, mimo że produkt nie trafił jeszcze na rynek.
Według dostępnych informacji produkcja serii Rubin na szeroką skalę ma rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku. Platforma ta ma być ogromnym skokiem względem obecnej generacji Blackwell, co pozwoli OpenAI utrzymać pozycję lidera na rynku rozwoju modeli AI.