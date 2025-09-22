Tech

ChatGPT będzie jeszcze lepszy. Wszystko dzięki NVIDIA Vera Rubin

Twórcy takich rozwiązań jak ChatGPT czy Sora nie zwalniają tempa. Ich moce obliczeniowe zostaną wzbogacone o najnowszy sprzęt AI od Amerykanów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22 WRZ 2025
0
OpenAI ogłosiło strategiczne partnerstwo z NVIDIĄ, którego wartość sięga 100 miliardów dolarów. W ramach współpracy firma Sama Altmana zamierza wdrożyć co najmniej 10 gigawatów systemów od Zielonych, które będą stanowić fundament nowej generacji infrastruktury sztucznej inteligencji. To jeden z największych kontraktów w historii branży.

Seria Vera Rubin ma być ogromnym skokiem względem Blackwell

Kluczowym elementem porozumienia jest skupienie się na rozwiązaniach Vera Rubin - najnowszej linii klastrów AI od NVIDII. OpenAI ma być pierwszym klientem dal tej technologii. Szacuje się, że na potrzeby realizacji umowy Sam Altman może zakupić nawet 40 tysięcy zestawów NVL144 z układami Rubin, mimo że produkt nie trafił jeszcze na rynek.

Według dostępnych informacji produkcja serii Rubin na szeroką skalę ma rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku. Platforma ta ma być ogromnym skokiem względem obecnej generacji Blackwell, co pozwoli OpenAI utrzymać pozycję lidera na rynku rozwoju modeli AI.

Image
telepolis
