ChatGPT będzie jeszcze lepszy. Wszystko dzięki NVIDIA Vera Rubin

OpenAI ogłosiło strategiczne partnerstwo z NVIDIĄ, którego wartość sięga 100 miliardów dolarów. W ramach współpracy firma Sama Altmana zamierza wdrożyć co najmniej 10 gigawatów systemów od Zielonych, które będą stanowić fundament nowej generacji infrastruktury sztucznej inteligencji. To jeden z największych kontraktów w historii branży.

Seria Vera Rubin ma być ogromnym skokiem względem Blackwell

Kluczowym elementem porozumienia jest skupienie się na rozwiązaniach Vera Rubin - najnowszej linii klastrów AI od NVIDII. OpenAI ma być pierwszym klientem dal tej technologii. Szacuje się, że na potrzeby realizacji umowy Sam Altman może zakupić nawet 40 tysięcy zestawów NVL144 z układami Rubin, mimo że produkt nie trafił jeszcze na rynek.