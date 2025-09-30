Karty GeForce RTX 50 Super mogą zadebiutować później

Do tej pory większość źródeł wskazywała, że karty graficzne z serii GeForce RTX 50 Super zadebiutują na targach CES 2026, które zawsze odbywają się w Las Vegas w pierwszych dniach stycznia. Najnowsze, nieoficjalne informacje sugerują, że ten termin jest jednak nieprawdziwy. NVIDIA zamierza później wprowadzić do sklepów nowe GPU.

Premiera GeForce RTX 50 Super

Według najnowszych plotek karty GeForce RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super oraz RTX 5080 Super mają zadebiutować dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku lub nawet na początku drugiego kwartału. Oznacza to, że do sklepów trafiłyby na przełomie marca i kwietnia.

Co prawda pierwsze, zwykłe modele RTX 50 zostały zaprezentowane na targach CES 2025, ale dla konsumentów były dostępne kilka tygodni później. Podobnie może być w tym przypadku. Nie można wykluczyć, że NVIDIA zaprezentuje je oficjalnie w pierwszych dniach stycznia, ale z zastrzeżeniem, że sprzedaż ruszy dopiero po kilku miesiącach.