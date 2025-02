Dostępność kart graficznych GeForce RTX 50 ma się drastycznie poprawić

Chociaż na razie do sprzedaży trafiły zaledwie dwa modele kart graficznych z serii GeForce RTX 50, to ich dostępność i tak się bardzo słaba. Wiele sklepów dostało dosłownie po kilka egzemplarzy nowych GPU, które wyprzedały się w ciągu kilku minut. Gracze często musieli obejść się smakiem. Jednak wkrótce sytuacja ma się znacząco poprawić.

Lepsza dostępność kart GeForce RTX 50

Takie informacje przekazał doskonale znany w branży MEGAsizeGPU, czyli Zed Wang. Jego zdaniem dostępność kart NVIDII w najbliższym czasie może się znacząco poprawić. To, co jest dobrą informacją dla graczy, niekoniecznie cieszy samych Zielonych.

Dlaczego? Ze słów informatora wynika, że NVIDIA zarezerwowała sobie dużo mocy przerobowych w fabrykach TSMC. Te miały posłużyć przede wszystkim do produkcji układów platform B200 do zastosowań profesjonalnych, w tym związanych ze sztuczną inteligencją. Problem w tym, że zapotrzebowanie jest niższe, więc nie ma potrzeby produkowania aż tylu układów. W związku z tym część mocy może zostać przeznaczona na produkcję układów do kart konsumenckich.