GeForce RTX 4090 Ti ma być dużo szybszy niż RTX 4090

Pojawiły się plotki na temat prawdopodobnej specyfikacji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti. Jeśli są prawdziwe, to Zieloni naprawdę oszaleli.

Dzisiaj (12 października) premierę mają karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090. Na łamach Telepolis, już o 15:00 czasu polskiego, będziecie mogli przeczytać testy dwóch modeli: Palit RTX 4090 GameRock OC oraz Zotac RTX 4090 Trinity. Nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że to bardzo wydajne konstrukcje. Ale NVIDIA szykuje coś jeszcze mocniejszego.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti

Według plotek NVIDIA szykuje jeszcze mocniejszą grafikę, a konkretnie model GeForce RTX 4090 Ti. Nie jest to może wielkie zaskoczenie, ale dziwić mogą doniesienia na temat wydajności. Mówi się o wzroście względem zwykłego RTX-a 4090 na poziomie nawet 10-20 procent!

Taki wynik możliwy ma być do osiągnięcia za sprawą 18176 jednostek CUDA, 96 MB pamięci cache L2, 224 rdzeni ROP czy też 24 GB pamięci GDDR6X 24 Gbps. Te ostatnie, przy 384-bitowej magistrali, osiągną przepustowość na poziomie aż 1152 GB/s. Co więcej, wysokie ma być też taktowanie, które standardowo ma dobijać w Boost do wartości 2,95 GHz, więc kwestią czasu będą autorskie modele z zegarem ponad 3,0 GHz.

Best dies are already saved for a 2.75Ghz boost (2.95 typ. gaming) 475W 18176 CUDA cores 96MB L2 cache 24Gb beast. Performance 10~20% above 4090 pic.twitter.com/z5XO8R9PyJ — AGF (@XpeaGPU) October 12, 2022

Taka specyfikacja ma też swoje konsekwencje. O ile RTX 4090 ma TGP na poziomie 450, tak model Titanium ma dobić do 475 W, a modele autorskie nawet przekroczyć poziom 600 W. Cena pozostaje tajemnicą, ale skoro za RTX 4090 zapłacimy około 9-10 tys. zł, to pewnie należałoby się spodziewać mniej więcej 12, a może nawet 13 tys. zł.

Zobacz: Dyski SSD kupimy za grosze. Idzie duża obniżka cen

Zobacz: NVIDIA tworzy historie pokonując barierę 100 teraflopów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA/CD Projekt RED

Źródło tekstu: wccftech