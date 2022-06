GeForce RTX 4090 Ti na pierwszych renderach. Ta karta jest ogromna

W sieci pojawiły się pierwsze rendery karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4090 Ti. Potwierdzają one, że będzie to monstrum nie tylko pod względem wydajności, ale także gabarytowo.

GeForce RTX 4090 Ti ma być najmocniejszą kartą graficzną dla graczy w ofercie NVIDII, przynajmniej przez najbliższe miesiące. Data debiutu tego modelu nie jest jeszcze znana. Jeśli plotki się potwierdzą, to w październiku do sprzedaży być może trafią oba modele z układem AD102, czyli RTX 4090 Ti oraz RTX 4090. W kolejnych miesiącach na sklepowe półki powinny trafić RTX 4080, RTX 4070, a w styczniu RTX 4060.

RTX 4090 Ti i RTX 4090 na pierwszych renderach

Teraz do sieci wyciekły pierwsze rendery najmocniejszych kart z architekturą Lovelace. Modele RTX 4090 Ti oraz RTX 4090 mają mieć TGP na poziomie 450-600 W, co będzie wymagało potężnego chłodzenia. W konstrukcjach z serii Founders Edition na pierwszy rzut oka nie zmieni się wiele, jednak w rzeczywistości GPU otrzymają radiatory z większą liczbą żeberek, a przez to większą powierzchnią odprowadzania ciepła. Obie karty mają mieć 3- lub nawet 3,5-slotowe chłodzenie.

Poza tym nie zmieni się wiele. Karty Founders Edition będą korzystały z tych samych wentylatorów. Nowością ma być podświetlane logo na froncie. No i nie obejdzie się bez dużo mocniejszych zasilaczy, w przypadku GeForce'a RTX 4090 Ti być może nawet takiego o mocy 1000-1200 W.

Zobacz: AMD szykuje potężniejszy układ RDNA 3. Gracze obejdą się smakiem

Zobacz: Są pierwsze testy Intel Arc A380. Jest dramatycznie słabo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Moore's Law is Dead, Kiklas / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech, Moore's Law is Dead