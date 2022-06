AMD szykuje potężniejszy układ RDNA 3. Gracze obejdą się smakiem

Najmocniejsza karta graficzna z serii AMD Radeon RX 7000 może być słabsza, niż dotychczas sądzono. Topowe GPU z architekturą RDNA 3 nie będzie przeznaczony dla graczy.

Chociaż nowe karty graficzne AMD z architekturą RDNA 3 zadebiutują dopiero za kilka miesięcy, to już dzisiaj sporo o nich wiemy. Według najnowszych plotek Czerwoni szykują pewną zmianę, według której z najmocniejszego układu nie skorzystają gracze.

AMD Navi 3X, czyli co?

Dotychczasowe plotki na temat kart graficznych AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3) mówiły, że najmocniejszy model będzie wyposażony w układ Navi 31 z 16384 jednostkami strumieniowymi w dwóch GCD. Nowe informacje są jednak zupełnie inne. Najmocniejsza grafika ma mieć "zaledwie" 12288 procesorów strumieniowych w pojedynczym GCD (Graphic Complex Dies).

Nie oznacza to, że AMD zrezygnowało z mocniejszego układu. Ten nadal ma powstać, ale prawdopodobnie nie z myślą o graczach. GPU może trafić do karty przeznaczonej na rynek profesjonalny, czyli modelu z serii Radeon Pro. Nie znamy oznaczenia układu, więc w pogłoskach mówi się o Navi 3X (może to być np. Navi 30)

Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 7000 z architekturą RDNA 3 spodziewana jest mniej więcej w październiku lub listopadzie. Z oficjalnych informacji, przekazanych przez samego producenta, wiemy, że zaoferują 50-procentowy wzrost wydajności w przeliczeniu na wat. To przede wszystkim zasługa nowego procesu technologicznego 5 nm. GPU będą produkowane przez TSMC.

