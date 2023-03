Wyciekła data premiery kart GeForce RTX 4060 i 4060 Ti

Kiedy do sprzedaży trafią karty graficzne GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti? Właśnie poznaliśmy prawdopodobną datę.

Już za chwilę, mniej więcej w połowie kwietnia, premierę powinna mieć karta graficzna GeForce RTX 4070. Tymczasem dzisiaj docierają do nas informacje na temat kolejnych modeli: RTX 4060 oraz RTX 4060 Ti. Kiedy one trafią na sklepowe półki?

Premiera GeForce RTX 4060 i 4060 Ti

Serwis wccftech dotarł do źródła, które utrzymuje, że premiera karty graficznej GeForce RTX 4060 odbędzie się w maju. Jest to zgodne z wcześniejszymi plotkami, które również wskazywały właśnie na ten miesiąc. Nie wiadomo, czy w tym samym czasie do sprzedaży trafi model RTX 4060 Ti, ale jest na to duża szansa.

Jeśli chodzi o specyfikację, to GeForce RTX 4060 ma bazować na w pełni odblokowanym rdzeniu AD107-400, dzięki czemu zaoferuje 3072 jednostek CUDA. Z kolei RTX 4060 Ti ma korzystać z rdzenia AD106-350 i ma mieć 4352 rdzeni CUDA. Lekkim rozczarowaniem może być fakt, że obie karty będą miały tylko 8 GB pamięci VRAM i to na 128-bitowej szynie. Pomimo tego powinny zaoferować duży skok wydajności z generacji na generację.

Nie wiadomo, czy w przypadku tych modeli NVIDIA zdecyduje się na warianty Founders Edition, czy tylko modele partnerów. Jedno jest pewne — mogą to być bardzo popularne karty. Zawsze seria xx60 cieszyła się ogromnym powodzeniem, chociaż w tym wypadku wiele będzie zależało od ceny. Jeśli będzie dużo wyższa od RTX 3060, to gracze mogą zrezygnować z zakupu.

