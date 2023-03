AMD Ryzen 7 7800X3D ujawnia swoją wydajność w znanym benchmarku

W bazie programu SiSoftware Sandra pojawiły się testy procesora AMD Ryzen 7 7800X3D.

AMD Ryzen 7 7800X3D to kolejny procesor z pamięciami 3D V-Cache, który ma trafić do sprzedaży. Zapowiada się, że będzie to kolejny, bardzo udany układ Czerwonych, który może trafić do komputerów wielu graczy. Na razie CPU pojawi się w bazie programu SiSoftware Sandra, gdzie ujawnia swoją wydajność.

Wydajność AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D został przetestowany w programie SiSoftware Sandra. Procesor zamontowany był na płycie głównej MSI MEG X670E-ACE. W głównym teście uzyskał wynik 395,07 GOPS, co plasuje go na 22. miejscu, czyli w ścisłej czołówce najmocniejszych procesorów. Pozostałe wyniki to:

527,56 GIPS w teście Dhrystone Int

552,04 GIPS w teście Dhrystone Long

316,00 GFLOPS w teście Whetstone Singlefloat

264,71 GFLOPS w teście Whetstone Double-float

Jak te wyniki prezentują się na tle innych procesorów? Ryzen 7 7800X3D jest o mniej więcej 37 proc. szybszy od swojego poprzednika, czyli Ryzena 7 5800X3D. Z drugiej strony plasuje się gdzieś między Ryzenami 7700X i 7700, co akurat nie jest żadnym zaskoczeniem. SiSoftware Sandra to test, który nie czerpie wielkich korzyści z pamięci 3D V-Cache. Co innego w grach. Tutaj możemy spodziewać się jednego z lepszych układów na rynku.

