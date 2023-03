Ciche i wydajne wentylatory magnetyczne dla miłośników aRGB LED

Lubisz gdy Twój komputer dobrze wygląda i cicho pracuje? W takim razie EKWB ma coś dla Ciebie! Mowa o nowych wentylatorach z magnetycznymi łożyskami.

Karty graficzne i procesory komputerowe z generacji na generacje są coraz wydajniejsze. Jednak bez różnicy czy mowa o układach od AMD, Intela czy NVIDII to wszystkie z nich charakteryzują się również coraz większym poborem mocy, a więc i wyższymi temperaturami.

EKWB wypuściło wentylatory komputerowe typu MagLev

Tym samym konsumenci muszą sięgać po coraz wydajniejsze układy chłodzenia i wentylatory. A tak się składa, że słoweńska firma EKWB pochwaliła się nowymi "śmigłami". Oferują one rozbudowane podświetlenie RGB LED, cichą pracę oraz wyjątkowe łożysko wykorzystujące technologię lewitacji magnetycznej.

EK-Quantum Impulse 120 D-RGB to wentylatory 120-milimetrowe typu MagLev. Mamy tutaj od czynienia z dziewięcioma łopatkami oraz łożyskiem VAPO. W porównaniu do tradycyjnych konstrukcji kulkowych oferuje ono cichszą i mniej awaryjną pracę. Wszystko to dopełniają gumowe podkładki amortyzujące.

Maksymalna prędkość obrotowa wynosi do 1800 RPM przy wydajności do 97,8 m3/h, ciśnieniu do 1,94 mmH20 oraz deklarowanej kulturze pracy do 24,3 dB(A). Na papierze jest więc wydajnie i cicho.

Mocną stroną wentylatorów EKWB jest rozbudowane, adresowalne podświetlenie RGB LED. Diody znalazły się zarówno w rotorze, jak w pierścieniu w ramce. Jest ich 12 i widoczne są zarówno z przodu, jak i tyłu.

EK-Quantum Impulse 120 D-RGB dostępne są już na stronie producenta. Sugerowana cena wynosi 26 euro, a więc około 120 złotych. To sporo, ale na rynku są droższe jednostki ze stajni be quiet!, Noctua czy Phanteks.

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: oprac. własne