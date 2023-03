Intel znacząco poprawił sterowniki. Jest lepiej niż u NVIDII

Masz kartę graficzną Intela? W takim razie mamy dobre wieści! Najnowszy sterownik waży znacznie mniej i doczekał się optymalizacji pod najnowsze gry AAA.

W ubiegłym roku wzrosła konkurencja na rynku kart graficznych. Do grona składającego się z firm takich jak AMD i NVIDIA dołączył Intel. Niebiescy rozpoczęli ofensywę od nisko-średniego segmentu cenowo-wydajnościowego, o którym zarówno Czerwoni, jak i Zieloni w ostatnich miesiącach zdają się zapominać.

Nowe sterowniki zoptymalizowano pod RE4 Remake

O ile sprzętowo kartom graficznym Intel Arc Alchemist nie można nic zarzucić bo oferują najnowsze technologie, tak gorzej sprawa miała się na początku ze sterownikami. Amerykanie jednak wzięli się do pracy i szybko je naprawili. A teraz tylko z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej.

Intel ogłosił, że najnowsza wersja oprogramowania dla ich kart graficznych doczekała się sporej redukcji wagi. Udało się zejść z szalonych 1,3 GB do zaledwie 604 MB. I to bez utraty jakiejkolwiek funkcjonalności. Dla porównania sterowniki AMD ważą aktualnie 599 MB, zaś u NVIDII to 859 MB.

Rozwiązaniem okazało się użycie lepszego systemu kompresji danych. A czemu w ogóle sterowniki Intela zajmowały tak dużo miejsca na dysku? Bo to prawdziwy kombajn obsługujący zarówno układy do laptopów jak i komputerów stacjonarnych, ale również oferujące wsparcie dla iGPU z serii Iris.

Najnowsze sterowniki noszą oznaczenie "4255" i dostępne są już do pobrania na oficjalnej stronie Intela. Wśród nowości warto wymienić optymalizację wydajności dla gry Resident Evil 4 Remake czy Diablo IV.

Zobacz: TeamGroup Vulcan to wydajne pamięci RAM dla laptopów

Zobacz: MSI wprowadza SSD nowej generacji o wydajności do 10 000 MB/s

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne