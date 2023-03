Tak będą wyglądały najtańsze płyty dla AMD Ryzen 7000

Czekałeś na tanie płyty główne dla AMD Ryzen 7000? Pierwsza z nich ujrzała światło dziennie. Niestety nie zapowiada się to zbyt ciekawie...

Pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały pod koniec ubiegłego roku. Czerwoni wreszcie dogonili Intela pod względem wydajności oraz oferowania najnowszych technologii. Niestety nowe CPU zostały średnio przyjęte. Były drogie, a dodatkowo wymagały zakupu równie drogich płyt głównych i pamięci RAM DDR5.

Płyty AMD A620 nie obsługują interfejsu PCI Express 5.0

Wygląda jednak na to, że już niedługo na rynek wreszcie trafią tanie platformy z gniazdami AMD AM5. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze zdjęcia podstawowej płyty głównej od ASRocka z chipsetem AMD A620.

ASRock A620M-HDV/M.2 to płyta główna w formacie Micro ATX. Mamy tutaj do czynienia z ubogą, niechłodzoną sekcją zasilania. Na laminacie znalazły się dwa banki dla pamięci RAM DDR5, wzmocnione złącze PCIe 4.0 x16 oraz dwa zwykłe PCIe x1. Dla nośników danych jest jedno M.2 PCIe 4.0 x4 oraz dwa SATA II.

Panel I/O jest równie prosty co reszta specyfikacji - jedno HDMI i DisplayPort, dwa USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno typu C, RJ-45 oraz trzy złącza audio. Dopełnia to przycisk Flash Bios.

Patrząc na specyfikację jest to płyta główna dla tańszych procesorów. Nie oferuje ona kompletnie nic ciekawego i mocno ogranicza możliwości serii AMD Ryzen 7000. W wielu przypadkach lepszym wyborem będzie starsza platforma AMD AM4 czy Intel LGA 1700 w podobnej cenie, które wspierają tanie pamięci DDR4.

AMD na razie nie zapowiedziało oficjalnie płyt głównych z chipsetami A620. Dotychczasowe informacje wskazują jednak na premierę w przyszłym miesiącu. Sugerowane ceny to zapewne około 350 - 400 złotych.

