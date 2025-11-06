Nubia Z80 Ultra: bestia do gier i fotografii. Już w Europie

Nubia Z80 Ultra to jeden z najciekawszych flagowców końcówki 2025 roku. Smartfon łączy potężną moc ze sporymi możliwościami fotograficznymi.

Obudowa Nubii Z80 Ultra wykonana jest z włókna szklanego, z tyłu w oczy rzuca się spora sekcja fotograficzna z dużym głównym obiektywem, ale to nie wszystko – do zestawu można dokupić fotograficzny zestaw Retro Kit 2.0, powstały we współpracy z firmą Fotorgear. W zestawie znajduje się ergonomiczny uchwyt z mechanicznymi przyciskami i pokrętłami, wykonany ze stopu aluminium oraz skóry, a całość upodabnia telefon do kompaktowego aparatu w stylu retro, zapewniając przy tym wygodę podczas fotografowania. Sam smartfon spełnia normy IP68 oraz IP69 gwarantujące odporność na pył i wodę.

Sekcję foto tworzy zestaw trzech aparatów: główny ma 50 Mpix (Light Shadow Master 990, 35 mm, f/1.7, OIS), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.8, autofokus, makro 5,5 cm) oraz aparat 64 Mpix z teleobiektywem peryskopowym, zoomem optycznym 3x oraz OIS (f/2.48). Całość wspierana jest przez czujnik laserowy. Aparaty oferują szeroki zakres ogniskowych 18-85 mm, a także aż 21 filtrów do kreatywnej fotografii oraz dedykowany fizyczny przycisk migawki dla większej kontroli. Przedni aparat został całkowicie ukryty pod ekranem i ma rozdzielczość 16 Mpix. Podobne rozwiązanie znamy także z gamingowej serii Redmagic.

Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,85 cala, rozdzielczości 2688 x 1216 i odświeżanie obrazu 144 Hz. Szczytowa jasność sięga 2000 nitów.

Za wydajność Nubii Z80 Ultra odpowiada układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez 12 GB lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz pamięć masową UFS 4.1 w rozmiarach 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Telefon wyposażono w silnik CUBE Gaming Engine inspirowany serią Redmagic, wydajny system chłodzenia z ciekłym metalem i komorę Ice Steel VC, a także dedykowany przycisk do gier. Sprawdzi się więc także jako smartfon gamingowy.

Funkcje łączności zapewniają Dual SIM z obsługą 5G na licznych pasmach, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 3.2 Gen1, nie zabrakło NFC. Smartfon wyposażony jest też w głośniki stereo z DTS:X Ultra.

Energię dostarcza potężny akumulator SiC o pojemności 7200 mAh, z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W oraz bezprzewodowym 80 W. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu MyOS, bazującego na Androidzie 16.

Nubia Z80 Ultra dostępna jest w trzech kolorach: czarnym, białym oraz w limitowanej wersji Starry Night. Warianty pamięci to 12/256 GB (ok. 2760 zł), 16/512 GB (ok. 3400 zł), 16/512 GB w wersji Blue (ok. 3520 zł) oraz topowy 16/1 TB (ok. 3820 zł). Na start producent zaoferował zniżki.

Sprzedaż ruszyła już dziś – w Europie telefon można kupić poprzez oficjalny sklep producenta. Należy też oczekiwać, że wkrótce Nubia Z80 Ultra trafi również do lokalnej dystrybucji na polskim rynku.