Nubia Air ma tylko 5,9 mm i wytrzymałość IP69

Mimo kompaktowych wymiarów i niewielkiej wagi 172 g urządzenie oferuje odporność na pył i działanie wody pod wysokim ciśnieniem, potwierdzoną certyfikatami IP68 oraz IP69. Nubia Air zniesie także upadki na twarde podłoże.

Smartfon został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1224 × 2720 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz chroniony szkłem Gorilla Glass 7i osiąga szczytową jasność na poziomie 4500 nitów. W okrągłym otworze umieszczono kamerę do selfie o rozdzielczości 20 Mpix, w ekran wkomponowano też skaner linii papilarnych. Na tylnym panelu znajdują się trzy aparaty fotograficzne z główną jednostką 50 Mpix.

Sercem Nubii Air jest układ Unisoc T8300 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, producent chwali się też zaawansowanym systemem dźwiękowym HiFi 4 DSP.

Akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 33 W.