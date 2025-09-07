Sprzęt

Nubia Air ma tylko 5,9 mm i wytrzymałość IP69

Nubia zaprezentowała nowy smartfon Nubia Air, który jest kolejnym w ostatnim czasie modelem w bardzo płaskiej obudowie. Urządzenie ma tylko 5,9 mm grubości, a jednocześnie wyróżnia się dużą wytrzymałością.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:29
0
Mimo kompaktowych wymiarów i niewielkiej wagi 172 g urządzenie oferuje odporność na pył i działanie wody pod wysokim ciśnieniem, potwierdzoną certyfikatami IP68 oraz IP69. Nubia Air zniesie także upadki na twarde podłoże.

Smartfon został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1224 × 2720 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz chroniony szkłem Gorilla Glass 7i osiąga szczytową jasność na poziomie 4500 nitów. W okrągłym otworze umieszczono kamerę do selfie o rozdzielczości 20 Mpix, w ekran wkomponowano też skaner linii papilarnych. Na tylnym panelu znajdują się trzy aparaty fotograficzne z główną jednostką 50 Mpix.

Sercem Nubii Air jest układ Unisoc T8300 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, producent chwali się też zaawansowanym systemem dźwiękowym HiFi 4 DSP.

Akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 33 W.

Smartfon zadebiutuje w Europie w trzech kolorach: Titanium Black, Streamer Black i Titanium Desert. Jego cena została ustalona na 250 euro, czyli w Polsce mógłby trafić do sklepów za 1099 zł.

Zobacz: Tecno Spark Slim i Pova Slim: dwa ultracienkie smartfony poniżej 6 mm
Zobacz: Smukłe smartfony nie muszą być drogie. Test Infinix Hot 50 Pro+

