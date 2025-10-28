Nowy Xbox stanie się komputerem. Uruchomi gry z Windowsa

Xbox nie najlepiej radzi sobie w obecnej generacji konsol. Microsoft sprzedał niemal 3 razy mniej urządzeń niż PlayStation. Pomimo tego firma z Redmond nie zamierza rezygnować z tego roku. Chociaż pojawiły się takie plotki, to nowy Xbox jednak powstanie. Co więcej, może być bardziej komputerem niż konsolą.

Nowy Xbox z grami z Windowsa

Według najnowszych plotek nowa konsola Xbox może nie być do końca konsolą. Urządzenie ma się swoimi możliwościami zbliżyć do komputerów. Ma to znaleźć odzwierciedlenie między innymi w możliwości uruchamiania gier z Windowsa. Poza tym urządzenie, w ramach wstecznej kompatybilności, pozwoli na granie w produkcje ze wszystkich poprzednich Xboxów.

Z informacji wynika, że najnowszy ASUS ROG Xbox Ally X jest pewnego rodzaju zapowiedzią tego, czym ma być nowy Xbox. Konsola również ma działać na bazie systemu Windows i pozwalać na instalowanie innych launcherów, jak Steam, GOG czy Epic Games. Microsoft ma w tym momencie usilnie pracować nad poprawą obsługi, bo chociaż ROG Xbox Ally X jest ciekawym sprzętem, to zawodzi właśnie na polu software'owym.

Nieoficjalnie mówi się też o pecetowych grach, które byłyby zoptymalizowane pod kątem nowego Xboxa. Podobnie wygląda to w przypadku Steam Decka, gdzie użytkownicy doskonale wiedzą, czy dany tytuł zadziała na konsoli Valve.