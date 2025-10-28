Nowy Xbox stanie się komputerem. Uruchomi gry z Windowsa
Nowy Xbox przestanie być konsolą, a stanie się bardziej komputerem? To sugerują najnowsze plotki, według których urządzenie uruchomi gry z Windowsa.
Xbox nie najlepiej radzi sobie w obecnej generacji konsol. Microsoft sprzedał niemal 3 razy mniej urządzeń niż PlayStation. Pomimo tego firma z Redmond nie zamierza rezygnować z tego roku. Chociaż pojawiły się takie plotki, to nowy Xbox jednak powstanie. Co więcej, może być bardziej komputerem niż konsolą.
Nowy Xbox z grami z Windowsa
Według najnowszych plotek nowa konsola Xbox może nie być do końca konsolą. Urządzenie ma się swoimi możliwościami zbliżyć do komputerów. Ma to znaleźć odzwierciedlenie między innymi w możliwości uruchamiania gier z Windowsa. Poza tym urządzenie, w ramach wstecznej kompatybilności, pozwoli na granie w produkcje ze wszystkich poprzednich Xboxów.
Z informacji wynika, że najnowszy ASUS ROG Xbox Ally X jest pewnego rodzaju zapowiedzią tego, czym ma być nowy Xbox. Konsola również ma działać na bazie systemu Windows i pozwalać na instalowanie innych launcherów, jak Steam, GOG czy Epic Games. Microsoft ma w tym momencie usilnie pracować nad poprawą obsługi, bo chociaż ROG Xbox Ally X jest ciekawym sprzętem, to zawodzi właśnie na polu software'owym.
Nieoficjalnie mówi się też o pecetowych grach, które byłyby zoptymalizowane pod kątem nowego Xboxa. Podobnie wygląda to w przypadku Steam Decka, gdzie użytkownicy doskonale wiedzą, czy dany tytuł zadziała na konsoli Valve.
Między innymi dlatego nowy Xbox może być nawet dwa razy droższy od PlayStation 6. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy użytkownicy właśnie tego chcą? Po co im komputer, który udaje konsolę, skoro w większości przypadków pewnie już mają mocnego peceta do grania? Czas pokaże, czy taktyka Microsoftu jest słuszna, ale można mieć co do tego spore wątpliwości.