Stara dyskietka kontra nowoczesna Tesla. Wynik tego starcia zaskakuje

Nie wszyscy ślepo podążają za nowymi technologiami - jest wielu zwolenników rozwiązań retro. Tym razem jednak postanowiono zbliżyć do siebie dwa światy.

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:29
Dyskietki 3,5" debiutowały w latach 80. ubiegłego wieku, a największą popularnością cieszyły się w latach 90. Potem jednak stopniowo traciły na popularności - początkowo przez płyty CD, później DVD, aż wreszcie pendrive'y i dyski przenośne. Obecnie próżno ich szukać na rynku konsumenckim, a wyjątkiem jest bankowość, lotnictwo czy wojsko. Nie oznacza to jednak, że wciąż nie mają małej grupki oddanych fanów.

Tesla rozpoznała urządzenie jako zwykły nośnik danych

Jednym z nich jest najwyraźniej Oleg Kutkov, ukraiński inżynier i programista. Pochwalił się on na platformie X (daw. Twitter), że podłączył do swojego auta stację dyskietek 3,5" i z powodzeniem uruchomił z niej plik *.mp3. Na nośniku o pojemności 1,44 MB znalazł się utwór "Never Gonna Give You Up" Ricka Astleya, a całość zadziałała po wpięciu napędu do portu USB w schowku samochodu przez konwerter USB-FDD.

Najciekawsze jest to, że obyło się bez większych przeróbek. Tesla rozpoznała urządzenie jako zwykły nośnik danych, więc system potraktował je jak zewnętrzną pamięć dla multimediów. Samo wczytanie pliku chwilę trwało, a pracę głowicy napędu było wyraźnie słychać, ale efekt końcowy okazał się zaskakująco dobry.

Oczywiście nie bez znaczenia tutaj było to, że oprogramowanie Tesli bazuje na Linuxie - a przynajmniej jego część związana z rozrywką. Społeczność tego systemu odpowiedzialna za sterowniki znana jest z utrzymywania wsparcia dla urządzeń legacy dłużej niż w przypadku Windowsa. Mimo wszystko to tylko ciekawostka, bez żadnego praktycznego zastosowania.

Źródła zdjęć: X / Oleg Kutkov
Źródła tekstu: X / Oleg Kutkov, Tom's Hardware, oprac. własne