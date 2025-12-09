Nothing Phone (3a) Community Edition. Fani stworzyli nowy model

Nothing ogłosił kolejną edycję swojej akcji, podczas której fani marki zgłaszają własne pomysły na specjalną wersję telefonu, w marcu 2025. Po niecałych 9 miesiącach do sprzedaży trafia gotowy produkt. W tegorocznej edycji wpłynęło ponad 700 zgłoszeń w czterech kategoriach.

Zwycięzcami akcji są: Emre Kayganacl (Projekt sprzętu), Ambrogio Tacconi i Louis Aymond (Akcesoria), Jad Zock (Wygląd zegara ekranu blokady i tapeta) oraz Sushruta Sarkar (Kampania marketingowa). Zwycięzcy pracowali razem z zespołami Nothing ds. Designu, Oprogramowania, Marketingu i Kreacji w Londynie, przekształcając swoje koncepcje w produkty gotowe do produkcji.

Zwycięski projekt sprzętu i opakowania czerpie inspirację wprost z estetyki technologii przełomu późnych lat 90 i wczesnych 2000, czasów, kiedy urządzenia wyglądały zupełnie inaczej niż dziś.

To odważna, nowa, a jednocześnie nostalgiczna eksploracja kolorów, która wygląda niczym kolekcjonerska zabawka z przeszłości. Co najważniejsze, projekt ten idealnie wpisuje się w futurystyczną tożsamość Nothing Phone (3a). To intrygujące połączenie tęsknoty za minionym z wizją jutra – zachwala Nothing.

Zwycięski projekt akcesorium, który jest nowością w edycji 2025, to Kostka (Dice). Każda ścianka kostki ma cyfry wyrenderowane z użyciem fontu Nothing's Ndot 55. Producent zachwala, że akcesorium łączy klasyczną estetykę kropkowanej kostki z precyzyjną i technologiczną tożsamością marki.

Zwycięski element designu oprogramowania to niestandardowa tarcza zegara, wykorzystująca różne grubości czcionek.

Projekt ten ma za zadanie zredukować wizualny chaos i intuicyjnie prowadzić wzrok użytkownika do najważniejszych elementów. Idealnie pasuje to do etosu Nothing i ich świadomej estetyki, dzięki czemu użytkownicy przestaną natychmiast zapominać o sprawdzonej właśnie godzinie – wyjaśnia producent.

Telefon ma również specjalną tapetę jako połączenie koloru i tekstury tylnej obudowy z interfejsem na ekranie. Użytkownicy mogą wybierać spośród czterech wersji, dwóch niebieskich i dwóch fioletowych.

Zwycięska kampania marketingowa nosi tytuł Made Together (Stworzone Razem). Jak podkreśla producent, innowacyjny aspekt tej kampanii polega na tym, że nie jest ona ściśle związana z ostatecznym wyglądem telefonu.

Zamiast tego celebruje samą ideę współpracy! Niezależnie od tego, który projekt zostałby ostatecznie wybrany dla Phone (3a), kampania pozostaje trafna i robi wrażenie – tłumaczy Nothing.

