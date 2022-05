Lexar SL660 BLAZE: Przenośne nośniki SSD z podświetleniem RGB LED

Wytrzymałość, wydajność, mobilność. Tym cechuje się najnowszy przenośny SSD od Lexara, który doprawiony został dodatkowo kolorowym podświetleniem LED.

Kiedyś dane zapisywało się i przenosiło na dyskietkach. Potem przyszła pora na płyty CD i DVD, a Blu-ray ze względu na cenę zarezerwowane zostały racze dla zastosowań profesjonalnych - głównie gier i filmów. Nie można też zapominać o kartach pamięci czy pendrive'ach.

Lexar SL660 BLAZE oferuje pojemność 512 GB lub 1 TB

Aktualnie najpopularniejsze rozwiążaniem są chyba dyski zewnętrzne. Zajmują już niewiele miejsca, mało ważą, oferują bardzo dobry stosunek ceny do pojemności, a przy tym całkiem wysoką wydajność. Oczywiście i tutaj w ostatnim przypadku SSD góruje nad HDD.

Lexar poinformował o wprowadzeniu modelu SL660 BLAZE do sprzedaży w Europie. Wcześniej dostępny był głównie w Azji, np. na platformie AliExpress. Mowa o przenośnym SSD o wymiarach 112 x 57 x 11 milimetrów i wadze 80 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową i podświetleniem RGB LED.

Szczegóły na temat użytych kości NAND czy kontrolera pozostają nieznane. Mowa jednak o interfejsie USB 3.2 Gen2x2 , a deklarowana wydajność to do 2000 MB/s dla odczytu i do 1900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Lexar SL660 BLAZE trafił już do pierwszych sklepów w dwóch pojemnościach - 512 GB oraz 1 TB. Sugerowane ceny w Europie to 115 i 195 euro, czyli około 546 i 929 złotych. Trzeba przyznać, że nie są to wybitnie atrakcyjne kwoty. Opisywane SSD objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

Zobacz: Crucial szykuje tanie i wydajne nośniki SSD PCIe 4.0 x4

Zobacz: Wielki test dysków SSD PCIe 4.0! Ranking na maj 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lexar

Źródło tekstu: Lexar, oprac. własne