Crucial szykuje tanie i wydajne nośniki SSD PCIe 4.0 x4

Już tego lata zobaczymy nowe SSD od Cruciala! Mają one być przystępne cenowo, pojemne, a przy tym wydajne. Mowa będzie o modelach PCIe 4.0 oraz 3.0.

Nośnik półprzewodnikowy to jeden z większych przełomów w świecie nowych technologii w ostatnich latach. SSD są już stosowano na szeroką skalę zarówno w komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i konsolach. Ktoś kto raz korzystał z tego rozwiązania, nie chce wracać już do wolnych dysków talerzowych.

Crucial obiecuje, że nowe SSD będą przystępne cenowo

Oczywiście technologia nie stoi w miejscu, a nośniki półprzewodnikowe cały czas się rozwijają. Mowa zarówno o kontrolerach, pamięciach NAND, jak i stosowanym interfejsie. Aktualnie najnowszy standard to PCI Express 4.0 x4, ale niestety SSD go wykorzystujące nie należą do najtańszych. Crucial chce to zmienić.

Amerykański gigant na rynku nośników półprzewodnikowych w postaci firmy Micron planuje rozszerzyć swoją ofertę. Mowa o nowych SSD typu M.2 2280, a dokładniej modelach Crucial P3 oraz P3 Plus.

Crucial P3 Plus ma być propozycją korzystającą z PCI Express 4.0 x4 oraz autorskich, 176-warswowych kości 3D NAND. Szczegóły na temat kontrolera czy pamięci DRAM nie zostały zdradzone. Wiemy jednak, że deklarowana wydajność ma sięgać do 5000 MB/s dla odczytu i do 4200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Crucial P3 mimo podobnej nazwy to już SSD typu PCI Express 3.0 x4. Tutaj na temat specyfikacji zdradzono jeszcze mniej, acz wiemy, że mowa o prędkościach do 3500 MB/s dla odczytu i do 3000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Nowe amerykańskie nośniki półprzewodnikowe zadebiutują na rynku jeszcze tego lata. Do wyboru będą różne pojemności, maksymalnie do 4 TB. Crucial nie zdradza sugerowanych cen, ale firma sama mówi, że mają być to "bardzo przystępne" SSD.

