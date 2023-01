Nintendo się nie zatrzymuje. Ambitne plany Japończyków na ten rok

Nintendo ma bardzo ambitne plany na 2023 rok. Firma nie zamierza zwalniać. Wręcz przeciwnie, wrzuca wyższy bieg.

Nintendo Switch cały czas cieszy się ogromną popularnością. Można narzekać, że konsola ma już 6 lat. Można marudzić, że od dawna niedomaga pod względem wydajności i możliwości. Można robić to wszystko, ale w tym samym czasie Switch jest najlepiej sprzedającą się konsolą, przynajmniej pod względem liczby egzemplarzy. Nic dziwnego, że Japończycy wrzucają wyższy bieg.

Nintendo zwiększa produkcję Switcha

Serwis Bloomberg donosi, że Nintendo ma bardzo ambitne plany na najbliższy rok fiskalny, który zaczyna się w kwietniu 2023. Firma wywodząca się z Kioto planuje zwiększyć produkcję swojej konsoli. O planach zostali już poinformowani najwięksi partnerzy Nintendo, którzy dostarczają wymagane podzespoły.

Z jednej strony to dobra informacja, bo każdy zainteresowany będzie w stanie kupić urządzenie, a czasami bywały z tym problemy. Z drugiej strony takie podejście oznacza, że Japończykom raczej nie spieszy się z zaprezentowaniem nowej generacji Switcha.

Do końca września 2022 roku Nintendo sprzedało na całym świecie aż 114 mln egzemplarzy Switcha. Dzisiaj ta liczba jest zapewne jeszcze dużo wyższa. Ogromną siłą niepozornego urządzenia są gry, w tym Mario, Pokemony czy Zelda, która w tym roku doczeka się nowej odsłony w postaci The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

