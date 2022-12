Nintendo Switch Pro nie będzie. Japończycy skupiają się na czymś innym

Czekasz na konsolę Nintendo Switch Pro? No to prawdopodobnie się nie doczekasz. Japończycy mieli ostatecznie zakopać projekt.

Od dobrych kilku lat krążą plotki na temat Nintendo Switch Pro, czyli ulepszonej wersji konsoli Japończyków. Gdy już wydawało się, że za chwilę trafi na rynek, to okazało się, że to Switch OLED, który — poza lepszym ekranem — nie ma nic więcej do zaoferowania. Niestety, wygląda na to, że model Pro nigdy nie powstanie.

Nintendo Switch Pro nie powstanie

John Linneman, znany dziennikarz gamingowy, w trakcie podcastu Digital Foundry przekazał ciekawe informacje na temat Nintendo Switch Pro. Według jego wiedzy ulepszona konsola była prawdziwym projektem Japończyków. Trwały nad nią prace (nie wiemy, jak zaawansowane), ale w którymś momencie zdecydowano, aby jednak ten pomysł porzucić.

Myślę, że w pewnym momencie wewnętrznie, z tego, co rozumiem z rozmów z różnymi programistami, planowano jakąś aktualizację Switcha między generacjami i wydaje się, że już się to nie dzieje. Zatem całkiem jasne jest, że cokolwiek zrobią dalej, będzie to sprzęt nowej generacji.

- powiedział John Linneman.

Właśnie dlatego Nintendo miało zrezygnować z prac nad Switchem Pro, aby całkowicie poświęcić się pracy nad konsolą nowej generacji. Kiedy ujrzy ona światło dziennego? Tego nie wiemy. Oryginalny Switch zadebiutował w 2017 roku, więc ma już prawie 6 lat (tyle minie w marcu 2023). To już czas, aby zaprezentować następcę. Poza tym nie da się ukryć, że sprzętowo jest to konsola już wiekowa, która nie przystaje do dzisiejszych standardów.

