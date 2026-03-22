Nie tylko duzy flagowiec. Będzie tez Oppo Watch X3 Mini

Oppo Watch X3 Mini - co pokaże?

Nowy zegarek Oppo Watch X3 jest naprawdę kuszącą propozycją dla fanów elektroniki noszonej. Jest on tytanowy, ma wyświetlacz OLED o przekątnej 1,5 cala, a jego sercem jest układ Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 . Nie zabrakło możliwości EKG czy mierzenia temperatury. Oppo nie zapomniał też o żywotności akumulatora.

O ile zatem nie można zaprzeczyć, że model jest naprawdę flagowy, to zwyczajnie dla potencjalnego klienta może być on za duży. Chińczycy planują zatem zadbać i o ten segment rynku. Firma ma zamiar zaprezentować bowiem również wariant Mini. Zegarek Oppo Watch X3 Mini będzie miał tarczę o przekątnej od 1,3 do 1,4 cala. Prawdopodobnie lekkiemu zmniejszeniu ulegnie też akumulator, ale to przecież właśnie wyświetlacz pożera najwięcej energii.