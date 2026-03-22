Nie tylko duzy flagowiec. Będzie tez Oppo Watch X3 Mini
Kilka dni temu informowaliśmy o premierze nowego flagowego inteligentnego zegarka firmy Oppo. Okazuje się jednak, że nowy Oppo Watch X3 będzie miał też mniejszego krewnego. Będzie nim Oppo Watch X3 Mini.
Oppo Watch X3 Mini - co pokaże?
Nowy zegarek Oppo Watch X3 jest naprawdę kuszącą propozycją dla fanów elektroniki noszonej. Jest on tytanowy, ma wyświetlacz OLED o przekątnej 1,5 cala, a jego sercem jest układ Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Nie zabrakło możliwości EKG czy mierzenia temperatury. Oppo nie zapomniał też o żywotności akumulatora.
O ile zatem nie można zaprzeczyć, że model jest naprawdę flagowy, to zwyczajnie dla potencjalnego klienta może być on za duży. Chińczycy planują zatem zadbać i o ten segment rynku. Firma ma zamiar zaprezentować bowiem również wariant Mini. Zegarek Oppo Watch X3 Mini będzie miał tarczę o przekątnej od 1,3 do 1,4 cala. Prawdopodobnie lekkiemu zmniejszeniu ulegnie też akumulator, ale to przecież właśnie wyświetlacz pożera najwięcej energii.
Nie wiadomo jednak kiedy możemy spodziewać się rynkowego debiutu nowego urządzenia. Niektóre źródła wskazują na kwiecień.