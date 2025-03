Nie lubisz słuchawek dousznych? Te słuchawki są jak nauszne, a wciąż są TWS i kupisz je w promocji

Jednak mają one pewne niezaprzeczalne zalety. Otóż są bardziej higieniczne, ponieważ nie kłada się ich do kanału słuchowego . Oferują też większe przetworniki . Część z nich natomiast pozwala na słyszenie tego, co dzieje się dookoła bez zdejmowania ich z głowy. Czy da się połączyć zalety obydwu tych rozwiązań? Huawei udowodnił, że jak najbardziej .

HUAWEI FreeArc

Mowa tu o słuchawkach HUAWEI FreeArc, które możecie kupić dziś w promocyjnej cenie za 399 złotych. Ich największym wyróżnikiem jest ich budowa. Trzymają się one małżowiny usznej i przytykają się do ucha, jednak bez wchodzenia do kanału słuchowego. W efekcie są jak słuchawki nauszne, ale bez pałąka, czy muszli. Dzięki swojej budowie oferują one duże, owalne przetworniki o wymiarach 17 × 12 mm. Dzięki temu oferują one czysty dźwięk wysokiej klasy. Ich bateria pozwala na 7 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, a dołączone etui wydłuża ten czas o dodatkowe 21 godzin. Są one także odporne na deszcz, pot i kurz dzięki spełnianiu normy IP57. Wisienką na torcie jest natomiast możliwość sparowania ich z dwoma urządzeniami jednocześnie. A wszystko to za 399 złotych.