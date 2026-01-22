Smartfon z Windows 11 stał się faktem. To nie Microsoft, a mała firma

No dobrze, ale jak to ma działać? Prosto i bardzo skomplikowanie zarazem. Otóż mamy smartfon, na którym możemy uruchomić nie jeden, nie dwa, a aż trzy systemy operacyjne. Domyślnym jest oczywiście Android. To za jego pomocą mamy móc robić to, co robimy zwykle na smartfonie. Drugim jest uruchamiany z poziomu Androida Debian. Ten ma nam zapewnić dostęp do bazy aplikacji z Linuksa. Trzecią opcją jest uruchamiany niezależnie, przez dual boot Windows 11 ARM.

NexPhone

Bo tak, całość ma pracować na procesorze ARM. A dokładniej na Qualcomm DragonWing QCM6490, który wygląda jak sprzętowa kopia Snapdragon 778G, jednak z oficjalnym wsparciem dla Windowsa 11, oraz wsparciem producenta do 2036 roku. Windows 11 ma być systemem domyślnie wykorzystywanym przy podłączeniu urządzenia do stacji dokującej. Do niej rzecz jasna podłączymy klawiaturę, mysz i monitor, zyskując przy tym pełnoprawny komputer z Windowsem 11, tyle, że na ARM. I jak to będzie działało? No cóż... raczej dość średnio, ponieważ mówimy tu o stosunkowo słabym procesorze w porównaniu do rozwiązań znanych z najnowszych laptopów z tym systemem. Zresztą zobaczycie sami: