Apple zaskoczy nowym gadżetem. AI pin nie tylko dla szpiega
Apple pracuje nad nowym urządzenie noszone napędzane sztuczną inteligencją, które według najnowszych doniesień może zadebiutować już w 2027 roku. AI pin ma być gadżetem przypinanym do ubrania.
Urządzenie określane jako AI pin ma przyjąć formę przypinki o wielkości zbliżonej do AirTaga, wykonanej z aluminium i szkła. Pomimo niewielkich rozmiarów, gadżet zostanie wyposażony w dwa aparaty (standardowy i szerokokątny), trzy mikrofony, głośnik oraz fizyczny przycisk boczny. Urządzenie ma obsługiwać nagrywanie wideo, robienie zdjęć, wykrywanie dźwięków otoczenia oraz bezprzewodowe ładowanie. Wczesne prototypy nie mają jeszcze mechanizmu mocowania do ubrań, ale ma się to zmienić w trakcie dalszego rozwoju projektu.
AI pin ma korzystać z odświeżonego asystenta Siri, który zostanie przekształcony w chatbota AI bazującego na Google Gemini.
Z raportu, zamieszczonego przez serwis The Information wynika, że Apple planuje wyprodukować około 20 milionów sztuk AI pina. Nie jest jeszcze jasne, czy urządzenie będzie oferowana jako akcesorium do istniejących produktów Apple'a (takich jak iPhone czy Apple Watch), czy zostanie sprzedawana jako samodzielne urządzenie.