Apple zaskoczy nowym gadżetem. AI pin nie tylko dla szpiega

Urządzenie określane jako AI pin ma przyjąć formę przypinki o wielkości zbliżonej do AirTaga, wykonanej z aluminium i szkła. Pomimo niewielkich rozmiarów, gadżet zostanie wyposażony w dwa aparaty (standardowy i szerokokątny), trzy mikrofony, głośnik oraz fizyczny przycisk boczny. Urządzenie ma obsługiwać nagrywanie wideo, robienie zdjęć, wykrywanie dźwięków otoczenia oraz bezprzewodowe ładowanie. Wczesne prototypy nie mają jeszcze mechanizmu mocowania do ubrań, ale ma się to zmienić w trakcie dalszego rozwoju projektu.