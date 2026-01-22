Sprzęt

Apple zaskoczy nowym gadżetem. AI pin nie tylko dla szpiega

Apple pracuje nad nowym urządzenie noszone napędzane sztuczną inteligencją, które według najnowszych doniesień może zadebiutować już w 2027 roku. AI pin ma być gadżetem przypinanym do ubrania.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:24
Urządzenie określane jako AI pin ma przyjąć formę przypinki o wielkości zbliżonej do AirTaga, wykonanej z aluminium i szkła. Pomimo niewielkich rozmiarów, gadżet zostanie wyposażony w dwa aparaty (standardowy i szerokokątny), trzy mikrofony, głośnik oraz fizyczny przycisk boczny. Urządzenie ma obsługiwać nagrywanie wideo, robienie zdjęć, wykrywanie dźwięków otoczenia oraz bezprzewodowe ładowanie. Wczesne prototypy nie mają jeszcze mechanizmu mocowania do ubrań, ale ma się to zmienić w trakcie dalszego rozwoju projektu.

Źródło: GSM Arena

AI pin ma korzystać z odświeżonego asystenta Siri, który zostanie przekształcony w chatbota AI bazującego na Google Gemini.

Z raportu, zamieszczonego przez serwis The Information wynika, że Apple planuje wyprodukować około 20 milionów sztuk AI pina. Nie jest jeszcze jasne, czy urządzenie będzie oferowana jako akcesorium do istniejących produktów Apple'a (takich jak iPhone czy Apple Watch), czy zostanie sprzedawana jako samodzielne urządzenie. 

telepolis
#Apple siri ai pin Apple AI Pin
Zródła zdjęć: X (Twitter), GSM Arena
Źródła tekstu: The Information, GSM Arena