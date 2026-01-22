Polskie wojsko prześwietliło te Samsungi. Oto werdykt
Bezpieczeństwo danych to kluczowa kwestia, zwłaszcza w armii. Polskie służby wzięły pod lupę popularne flagowce i wydały jednoznaczny werdykt.
Egzamin zdany u wojskowych
Samsung ma powody do zadowolenia na polskim rynku. Flagowe modele producenta sprzed dwóch i trzech lat, czyli Galaxy S23 oraz Galaxy S24, pomyślnie przeszły rygorystyczny proces certyfikacji. Nie był to jednak zwykły test redakcyjny. Sprzęt został dokładnie sprawdzony przez ekspertów od cyberbezpieczeństwa pracujących dla polskiej armii.
Pod lupę wzięto platformę Samsung Knox. Ewaluację przeprowadzili specjaliści z Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC). Wojskowi kryptolodzy potwierdzili, że mechanizmy szyfrujące w tych telefonach spełniają surowe wymagania bezpieczeństwa. Oznacza to oficjalne dopuszczenie tych urządzeń do pracy w środowisku wojskowym.
To kolejny narodowy certyfikat, który otrzymują platformy sprzętowo – programowe Samsung, dedykowane tym razem do rozwiązań w środowisku wojskowym w Polsce. Jesteśmy dumni, że w ramach współpracy publiczno-prywatnej po raz kolejny uzyskaliśmy pozytywną ocenę ewaluacji pod kątem cyberbezpieczeństwa. Traktujemy ten projekt nie tylko jako potwierdzenie jakości technologicznej naszych rozwiązań, ale również jako ważny element budowania zaufania – które jest dziś jednym z kluczowych fundamentów cyberbezpieczeństwa.
Cywilny sprzęt w mundurze
Dla Sił Zbrojnych RP to ważny krok. Wojsko coraz chętniej sięga po tak zwane rozwiązania COTS, czyli gotowe produkty komercyjne. Ma to sporo zalet. Jest taniej, szybciej i nowocześniej. Zamiast projektować telefon od zera przez lata, armia adaptuje technologie dostępne na rynku. Warunkiem jest jednak pewność, że ochrona informacji niejawnych stoi na najwyższym poziomie.
Współpraca inżynierów z Samsung R&D oraz kryptologów z DKWOC pozwoliła na dogłębną analizę architektury tych urządzeń. Pokazuje to, jak ważny jest dialog między sektorem prywatnym a administracją państwową.
W ramach porozumienia, które podpisaliśmy półtora roku temu z DKWOC udaje nam się tworzyć i dostarczać innowacyjne rozwiązania budujące cyberodporność systemów bezpieczeństwa państwa. To dla nas przykład odpowiedzialnego wykorzystania technologii i budowania długofalowego zaufania pomiędzy przemysłem a instytucjami państwowymi – zaufania, bez którego nie da się dziś skutecznie mówić o cyberbezpieczeństwie.