Polskie wojsko prześwietliło te Samsungi. Oto werdykt

Egzamin zdany u wojskowych

Samsung ma powody do zadowolenia na polskim rynku. Flagowe modele producenta sprzed dwóch i trzech lat, czyli Galaxy S23 oraz Galaxy S24, pomyślnie przeszły rygorystyczny proces certyfikacji. Nie był to jednak zwykły test redakcyjny. Sprzęt został dokładnie sprawdzony przez ekspertów od cyberbezpieczeństwa pracujących dla polskiej armii.

Pod lupę wzięto platformę Samsung Knox. Ewaluację przeprowadzili specjaliści z Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC). Wojskowi kryptolodzy potwierdzili, że mechanizmy szyfrujące w tych telefonach spełniają surowe wymagania bezpieczeństwa. Oznacza to oficjalne dopuszczenie tych urządzeń do pracy w środowisku wojskowym.

To kolejny narodowy certyfikat, który otrzymują platformy sprzętowo – programowe Samsung, dedykowane tym razem do rozwiązań w środowisku wojskowym w Polsce. Jesteśmy dumni, że w ramach współpracy publiczno-prywatnej po raz kolejny uzyskaliśmy pozytywną ocenę ewaluacji pod kątem cyberbezpieczeństwa. Traktujemy ten projekt nie tylko jako potwierdzenie jakości technologicznej naszych rozwiązań, ale również jako ważny element budowania zaufania – które jest dziś jednym z kluczowych fundamentów cyberbezpieczeństwa. Tomasz Chomicki, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska

Cywilny sprzęt w mundurze

Dla Sił Zbrojnych RP to ważny krok. Wojsko coraz chętniej sięga po tak zwane rozwiązania COTS, czyli gotowe produkty komercyjne. Ma to sporo zalet. Jest taniej, szybciej i nowocześniej. Zamiast projektować telefon od zera przez lata, armia adaptuje technologie dostępne na rynku. Warunkiem jest jednak pewność, że ochrona informacji niejawnych stoi na najwyższym poziomie.

Współpraca inżynierów z Samsung R&D oraz kryptologów z DKWOC pozwoliła na dogłębną analizę architektury tych urządzeń. Pokazuje to, jak ważny jest dialog między sektorem prywatnym a administracją państwową.